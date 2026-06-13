Белоруска назвала свою пенсию после 37 лет работы 4 13.06.2026, 9:05

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Цифры вызвали оживленную дискуссию.

Белоруска, которая переехала жить в Польшу, в TikTok подняла вопрос о пенсиях в нашей стране. Она попросила пользователей этой соцсети поделиться размером своих доходов на заслуженном «отдыхе». Картина получилась неоднозначная, пишет «Зеркало».

Белоруска в TikTok рассказала, что под одним из ее постов оставили такой комментарий:

«Это же надо ни хрена не делать в Беларуси, чтобы заработать пенсию 600 рублей. Кто нормально работал, у того пенсия хорошая», — озвучила автор ролика.

«Люди получают по 490 рублей? По 500 рублей получают, не знаешь? — адресовала тиктокерша автору комментария. — У нас больше половины страны получает по 700 рублей. Больше половины пенсионеров. Да, есть которые по 1200 получают, я не спорю, — это именно последние, которые идут. Которые были при местах, при делах, тоже получают».

Она рассказала, что проработала поваром 37 лет и «ушла на пенсию — 495 рублей». «И мне еще сказали в моем пенсионном, что у меня еще не самая плохая пенсия. Говорит: «Вы сколько думали». Я говорю: «Ну 500», — пересказывает тиктокерша.

После этого она предложила под видео написать, кто сколько получает.

Мнения комментаторов разошлись — одни тоже говорят, что выплаты пенсионерам небольшие, другие же с этим не согласны:

«Моя мать — ветеран труда… Пенсия 690 рублей».

«Я живу в Беларуси, работала уборщицей и получаю пенсию 900. Правильный комментарий».

«Нормальный комментарий написала женщина, к чему нападки. Женщина высказала свое мнение! У меня пенсия 1500».

«Те, кто не работал, тот и не заработал. Я работала в сельском хозяйстве и заработала отличную пенсию».

«Моя мама — Герой Труда, стаж 42 года, пенсия 600 рублей».

«Стаж 31 год в торговле, пенсия 1010 рублей».

«У меня мама медсестрой работала, пенсия 720 рублей».

«Доярка. 39 лет стажа. Пенсия 790 рублей. Так я проспала все это время?»

«Родители на заводе инженерами были, на двоих 2500 рублей. Средняя пенсия 1000 рублей в стране».

«Я отработала в медицине 36 лет, пенсия 785 рублей».

«Люди получают 490 рублей — те, которые в конверте получали зарплату».

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