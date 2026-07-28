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В Беларусь идет жара

  • 28.07.2026, 12:35
В Беларусь идет жара

До +36 градусов.

Синоптики предупредили про жару до +36 в Беларуси в начале августа 2026 года. Подробности БелТА сообщил Белгидромет.

В среду, 29 июля, местами по республике пройдет кратковременные дожди, возможны грозы. В утренние часы, а днем местами по востоку ожидается усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +7 до +13 градусов, днем – от +19 до +26 градусов.

В четверг, 30 июля, осадков не ожидается, ночью и утром возможен слабый туман. В ночные часы температура воздуха окажется от +8 до +14 градусов. Днем будет от +23 до +29 градусов, а по юго-западной части – до +31 градуса.

В пятницу, 31 июля, осадков не прогнозируется, вероятен слабый туман. От +10 до +17 градусов будет ночью. А днем синоптики прогнозируются от +25 градусов по северо-восточной части до +34 градусов по юго-западной.

В субботу, 1 августа, будет без осадков. Кратковременные дожди возможны утром и днем на большей части Беларуси, местами возможно усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду. Ночью прогнозируется от +13 до +20 градусов, по юго-восточной части – от +10 до +12 градусов. Днем окажется от +25 до +32 градусов, а местами по югу – от +33 до +36 градусов.

В воскресенье, 2 августа, местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха окажется от +14 до +21 градуса, днем – от +22 градусов по северо-западу до +34 градусов по югу.

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