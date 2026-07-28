В России начинается справедливая паника Александр Невзоров

28.07.2026, 12:25

Александр Невзоров

Дядюшка Мадяр нащупал болевую точку.

Срочно забирайте деньги из российских банков.

Владельцы счетов в ВТБ сделать этого уже не могут.

Дядюшка Мадяр нащупал болевую точку России.

Удары по НПЗ и Wildberries сделали свое дело- вывели россиян из зоны комфорта и заставили их «что-то подозревать».

А что делают россияне когда чувствуют, что «что-то идет не так»? Правильно. Бегут в банк - снимать деньги.

И Кремль эту особенность россиян прекрасно знает.

Так произошло и в этот раз. После атаки на Питерские WB, граждане массово ринулись в банки.

Появилась проблема «ликвидности».

И вот уже сегодня, крупнейший банк России - ВТБ внезапно перестал выдавать клиентам наличные.

Они то ли закончились, то ли «что-то случились», но вероятнее всего, просто поступил приказ не выдавать ничего более чем «на хлеб».

Знаете почему? Потому, что ВТБ и Wildberries «связаны одной цепью».

И вот теперь граждане не могут снять свои деньги ни в банкоматах, ни в отделениях банков.

Сотрудники уверяют, что это «технические проблемки», а завтра все наладится… напечатают.

Начинается паника. Справедливая паника.

ВТБ - первый. Но так будет везде.

Если у вас лежат деньги в российском банке- забирайте все срочно, пока не поздно. Риск получить облигации или просто «кукиш» равен 100%.

Заодно сократите объемы финансирования войны и ускорите обрушение системы.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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