В России начинается справедливая паника
- Александр Невзоров
- 28.07.2026, 12:25
Дядюшка Мадяр нащупал болевую точку.
Срочно забирайте деньги из российских банков.
Владельцы счетов в ВТБ сделать этого уже не могут.
Дядюшка Мадяр нащупал болевую точку России.
Удары по НПЗ и Wildberries сделали свое дело- вывели россиян из зоны комфорта и заставили их «что-то подозревать».
А что делают россияне когда чувствуют, что «что-то идет не так»? Правильно. Бегут в банк - снимать деньги.
И Кремль эту особенность россиян прекрасно знает.
Так произошло и в этот раз. После атаки на Питерские WB, граждане массово ринулись в банки.
Появилась проблема «ликвидности».
И вот уже сегодня, крупнейший банк России - ВТБ внезапно перестал выдавать клиентам наличные.
Они то ли закончились, то ли «что-то случились», но вероятнее всего, просто поступил приказ не выдавать ничего более чем «на хлеб».
Знаете почему? Потому, что ВТБ и Wildberries «связаны одной цепью».
И вот теперь граждане не могут снять свои деньги ни в банкоматах, ни в отделениях банков.
Сотрудники уверяют, что это «технические проблемки», а завтра все наладится… напечатают.
Начинается паника. Справедливая паника.
ВТБ - первый. Но так будет везде.
Если у вас лежат деньги в российском банке- забирайте все срочно, пока не поздно. Риск получить облигации или просто «кукиш» равен 100%.
Заодно сократите объемы финансирования войны и ускорите обрушение системы.
Александр Невзоров, «Телеграм»