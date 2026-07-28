Диетологи призвали вернуть в рацион завтраки

Диетологи призвали вернуть в рацион завтраки1
- 28.07.2026, 13:05
Особенно подросткам.
Шестимесячное клиническое исследование показало, что возвращение завтрака в распорядок дня подростков, которые обычно его пропускают, может существенно улучшить их питание. Наибольший эффект наблюдался у тех, кто ел утром продукты, богатые белком, пишет «Вокруг света».
Исследователи представили свои выводы 25 июля на NUTRITION 2026 — главной ежегодной конференции Американского общества нутрициологов, которая проходила в штате Мэриленд.
Они наблюдали за 128 подростками в возрасте от 14 до 21 года, которые в течение шести месяцев пропускали завтрак примерно шесть раз в неделю. Участники были разделены на три группы:
одна ела завтрак с обычным содержанием белка;
другая — завтрак с повышенным содержанием белка при том же количестве калорий;
третья продолжала полностью пропускать завтрак.
Оба завтрака содержали примерно 350 калорий, при этом в завтраке с повышенным содержанием белка было около 30 граммов белка, а в стандартном завтраке — 11 граммов.
Через определенные промежутки времени за пищевыми привычками участников следили с помощью подробных отчетов о съеденном и взвешивания продуктов. Несмотря на то, что общее суточное потребление калорий во всех трех группах было примерно одинаковым и составляло около 2200 калорий в день, состав рациона подростков существенно различался.
Обе группы, которые завтракали, потребляли больше клетчатки, железа, цинка и холина, чем те, кто пропускал завтрак.
Те, кто ел завтрак с высоким содержанием белка, получали дополнительные преимущества: еще больше железа и холина, а также больше белка в целом, по сравнению с теми, кто пропускал завтрак.
Ученые также обнаружили изменения в выборе продуктов питания: подростки, которые завтракали, независимо от содержания белка в их рационе, потребляли меньше калорий из десертов, сладостей и конфет, чем те, кто пропускал завтрак. Этот эффект был наиболее заметен по прошествии трех месяцев.
Примечательно, что подростки, которые завтракали продуктами с высоким содержанием белка, также сократили потребление добавленного сахара по сравнению с двумя другими группами.