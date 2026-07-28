Диетологи призвали вернуть в рацион завтраки 1 28.07.2026, 13:05

Особенно подросткам.

Шестимесячное клиническое исследование показало, что возвращение завтрака в распорядок дня подростков, которые обычно его пропускают, может существенно улучшить их питание. Наибольший эффект наблюдался у тех, кто ел утром продукты, богатые белком, пишет «Вокруг света».

Исследователи представили свои выводы 25 июля на NUTRITION 2026 — главной ежегодной конференции Американского общества нутрициологов, которая проходила в штате Мэриленд.

Они наблюдали за 128 подростками в возрасте от 14 до 21 года, которые в течение шести месяцев пропускали завтрак примерно шесть раз в неделю. Участники были разделены на три группы:

одна ела завтрак с обычным содержанием белка;

другая — завтрак с повышенным содержанием белка при том же количестве калорий;

третья продолжала полностью пропускать завтрак.

Оба завтрака содержали примерно 350 калорий, при этом в завтраке с повышенным содержанием белка было около 30 граммов белка, а в стандартном завтраке — 11 граммов.

Через определенные промежутки времени за пищевыми привычками участников следили с помощью подробных отчетов о съеденном и взвешивания продуктов. Несмотря на то, что общее суточное потребление калорий во всех трех группах было примерно одинаковым и составляло около 2200 калорий в день, состав рациона подростков существенно различался.

Обе группы, которые завтракали, потребляли больше клетчатки, железа, цинка и холина, чем те, кто пропускал завтрак.

Те, кто ел завтрак с высоким содержанием белка, получали дополнительные преимущества: еще больше железа и холина, а также больше белка в целом, по сравнению с теми, кто пропускал завтрак.

Ученые также обнаружили изменения в выборе продуктов питания: подростки, которые завтракали, независимо от содержания белка в их рационе, потребляли меньше калорий из десертов, сладостей и конфет, чем те, кто пропускал завтрак. Этот эффект был наиболее заметен по прошествии трех месяцев.

Примечательно, что подростки, которые завтракали продуктами с высоким содержанием белка, также сократили потребление добавленного сахара по сравнению с двумя другими группами.

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