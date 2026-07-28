«Сразу возникает ассоциация с подводной лодкой «Курск» 1 28.07.2026, 13:56

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Украинский капитан рассказал, что осталось от российского флота.

Второй год подряд Путин отменяет главный военно-морской парад в Петербурге. Вместо демонстрации «морской мощи» прошла скромная церемония в Адмиралтействе. Власти РФ теперь объясняют, что большие парады России якобы больше не нужны.

В каком состоянии сегодня находится российский флот? Можно ли еще называть Россию «великой морской державой»?

Эти вопросы сайт Charter97.org задал капитану I ранга ВМС Украины, руководителю военных программ Центра глобалистики «Стратегия XXI» Павлу Лакийчуку:

— Путин прятался в Адмиралтействе не потому, что флота нет, а потому, что по Питеру могут прилететь украинские дроны. Это не проблема флота, это проблема ПВО. Конечно, на фоне нарисованной подводной лодки Путин выглядит как-то совсем некрасиво. Сразу возникает ассоциация с подводной лодкой «Курск», и она вовсе не в пользу российского флота. Но это скорее проблема Путина, а не проблема России.

Черноморский флот нельзя рассматривать как показатель состояния всего Военно-морского флота РФ, потому что с 2022 года Турция, опираясь на Конвенцию Монтрё, закрыла Черноморские проливы для военных кораблей воюющих государств.

Это касается как Украины, так и Российской Федерации. Для Украины это, конечно, проблема, но не критическая. Она, например, не может завести из Британии тральщики для расчистки того же зернового коридора. Россия же не может ввести в Черное море группировку сил остальных своих флотов. В 2022 году у проливов и в районе Сирии находилось около полутора десятков кораблей российского флота. Среди них был крейсер «Варяг», однотипный с потопленным Силами обороны Украины крейсером «Москва». Кстати, «Варяг», который сейчас входит в состав Тихоокеанского флота, изначально носил имя «Червона Украина».

Очевидно, замысел россиян сводился к следующему: начинается операция, в Черное море сразу вводится дополнительная группировка, и перевес сил становится решающим. Такого хода от Эрдогана они не ожидали. После двух лет топтания в Средиземном море эта группировка рассосалась. Корабли разошлись по своим флотам, потому что россияне поняли, что ситуация не изменится.

С другой стороны, накануне вторжения в Черное море завели минимум пять больших десантных кораблей из состава Балтийского и Северного флотов. Среди них был «Петр Моргунов» проекта 11711. Всего таких кораблей два. Это большие и дорогие корабли, одна из последних разработок для российского флота.

Но половину этой группировки украинцы сожгли, а остальные корабли приходится прятать в Новороссийске. «Петр Моргунов» из Новороссийской бухты не выходит.

— Действительно, Черноморский флот потерял Севастополь как безопасную базу, но и в Новороссийске его достают украинские дроны. Фактически флот загнан в ловушку. Какой может быть его дальнейшая судьба и способен ли он еще выполнять серьезные боевые задачи?

— В 2022 году перед Черноморским флотом ставились четыре стратегические задачи: блокада украинского побережья, проведение морской десантной операции, поддержка сухопутных войск на приморском направлении и участие в ракетных ударах вглубь территории Украины.

Сейчас Черноморский флот способен выполнять только последнюю задачу. Это если мы говорим о периоде боевых действий. Допустим, война закончится и Черноморские проливы откроют. Тогда Россия сможет резко нарастить численность Черноморского флота за счет других флотов.

Черноморский флот не самый большой в составе ВМФ России. У РФ есть два стратегических флота — Северный и Тихоокеанский. Есть брат-близнец Черноморского флота — Балтийский флот, а также Каспийская флотилия.

Кстати, Каспийская флотилия связана с Черным морем Волго-Донским каналом. Не очень большие корабли могут попасть оттуда в Черное море. В 2022 году для подготовки десантной операции с Каспия перебросили минимум шесть катеров: два-три артиллерийских и примерно такое же количество десантных. Сейчас перебрасывать что-то в Черное море означает просто отправлять корабли на уничтожение. Поэтому это нереалистично. Вот что касается Черного моря и Каспийской флотилии.

До Каспийской флотилии украинские дроны тоже уже добрались. Последней целью стал ракетный катер «Ступинец». Причем это новый «Ступинец». Старый одноименный ракетный катер проекта 1241, входивший в состав Каспийской флотилии, списали.

Новый катер готовили к вводу в строй с 2025 года. По-моему, он даже не успел полностью пройти испытания, но по нему уже прилетело. Ранее украинские дроны атаковали Каспийск, главную базу Каспийской флотилии. Для российского командования это тоже стало определенной неожиданностью.

Что касается Балтики, то это прежде всего Калининградский анклав и Балтийск, где находится Калининградская военно-морская база, а также отчасти Кронштадт.

Сейчас много внимания приковано к Санкт-Петербургу, но туда из Москвы только перевели штаб Военно-морского флота. Кронштадт, расположенный на острове Котлин, и Ленинградская военно-морская база — это меньшая часть Балтийского флота. Его основные силы сосредоточены в Калининградском анклаве.

По качественным параметрам Балтийский флот примерно сопоставим с российским флотом на Черном море. Какие-то масштабные операции он вряд ли сможет реализовать. Тем более что ситуация на Балтике для России не такая благоприятная, как на Черном море.

Турция считает, что на Черноморском театре должны разбираться прежде всего причерноморские государства. Она пытается ограничить доступ туда сторонних сил, что несколько повышает позиции Черноморского флота. На Балтике все совсем по-другому. ВМС стран НАТО считают Балтийское и Северное моря своей вотчиной. Там действуют главные флотские гранды, поэтому Балтийскому флоту не позавидуешь.

Пока мы говорили об оперативно-стратегических формированиях. Основные силы ВМФ РФ, обеспечивающие морскую составляющую ядерной триады, сосредоточены на Северном и Тихоокеанском флотах. На Тихоокеанском флоте таких сил сейчас меньше. Очевидно, Россия вообще не тянет развитие Дальневосточного региона и Сибири. Поэтому Тихоокеанский флот слабее Северного. Основной кулак сосредоточен на Севере и отчасти на Тихоокеанском флоте. Если смотреть объективно, Российская Федерация продолжает наращивать там группировку сил.

Конечно, можно смеяться над крейсером «Петр Великий», который наконец-то собираются списывать, и над тем, как мучительно вводят в строй модернизированный «Адмирал Нахимов», который с 1997 года находился в капитальном ремонте. Из него пытаются создать своего рода трамповский ракетный линкор.

Не говоря уже о том, что «Адмирал Кузнецов», единственный авианесущий крейсер России, дышит на ладан. Но основу российского флота здесь составляют атомные подводные лодки. Это как носители баллистических ракет, так и многоцелевые атомные подлодки. По этому параметру за последние десятилетия, несмотря на активную фазу войны, Российская Федерация наращивает группировку сил как на Севере, так и на Камчатке. Туда направляются огромные деньги.

Мне кажется, это уже соревнование не столько с американцами, сколько с китайцами. Потому что, несмотря на все потуги России создать собственную морскую мощь, Китай ее явно опережает. Теперь уже не Россия, а Китай — царица морей.

— Украинские дроны нанесли сотни ударов по судам, а движение в Азовском море фактически парализовано. Что это означает для армии и экономики РФ?

— Операция в Азовском море начиналась как продолжение операции Сил беспилотных систем, и не только их, по так называемому логистическому локдауну. Идея логистического локдауна заключается в том, чтобы обескровить наступающие войска противника, лишить их тылов, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и всего остального.

Логистику на востоке, на Донецком направлении, перерезать сложно. «Обескровливание» здесь хороший термин, потому что пути сообщения там похожи на капилляры. Найти болевые, ключевые точки очень трудно. На юге все совершенно очевидно. Первая артерия проходит из Тамани через Крым. Это Крымский мост, Керченская паромная переправа, перевозки кораблями Черноморского флота и вспомогательными судами из Темрюка в Керчь, а также из Туапсе и Новороссийска в Феодосию и Севастополь.

Вторая артерия — так называемый сухопутный коридор. Это маршрут вдоль линии фронта от Таганрога через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Это две очевидные артерии, перерезание которых должно прекратить тыловое и логистическое обеспечение российских войск на юге. Поскольку оба маршрута замыкаются на Крым, полуостров опосредованно становится своего рода жертвой этой операции.

Очевидно, путинские генералы посовещались и решили: зачем нам две дороги, если есть целый проспект, такой Бродвей — Азовское море? Давайте перебросим логистику через море, туда украинцы не дотянутся. Но ВСУ дотянулись. Основная задача заключалась в том, чтобы перерезать этот маршрут.

Так сложилось, что за последние несколько десятилетий к югу от Керченского пролива сформировалась своеобразная пиратская зона неконтролируемой внепортовой перевалки.Когда судно приходит в порт, оно регистрируется, отмечается, на него что-то загружают. Все это доступно, видно и прозрачно. Но можно осуществить внепортовую перевалку. На якорную стоянку приходит судно, к нему подходят другие суда и перегружают на него груз. Формально никто в порт не заходил и никакого груза не получал. А откуда он взялся, никто якобы не знает.

Есть и российские подсанкционные суда, которые обеспечивают эту войну Путина. Они имеют российскую регистрацию, часто нарушают правила судоходства, отключают автоматическую идентификационную систему AIS и используются для теневых операций. Их тоже можно отчасти называть теневым или скрытым флотом. Именно эти суда стали объектами ударов Сил беспилотных систем в Азовском море.

Океанский теневой флот — это суда под флагами Либерии, Ганы и других государств. Суда класса «река-море» — это российский каботажный флот, который их обслуживает.

Они выходят из Таганрогского залива, загружаются где-то на Волге или в оккупированных украинских портах — Мариуполе и Бердянске, в том числе краденым украинским зерном, после чего следуют на юг, к Керченскому проливу.Там есть две якорные стоянки для ожидания и еще две — к югу от Керченского пролива. К этим южным стоянкам подходят океанские суда теневого флота.

Небольшие суда класса «река-море» проходят через Керченский пролив, буквально облепляют большой корабль. Вокруг одного судна их может собраться около десятка. Быстро перегрузили товар и пошли назад. Такая перевалка называется ship-to-ship, то есть «судно-судно». Именно эта теневая перевалка грузов в районе Керченского пролива и попала под раздачу Мадяра. Азовское море становится бескорабельной зоной, потому что ходить там больше нет смысла. Основную прибыль судам типа «Волго-Дон» и «Волго-Балт» приносила именно пиратская теневая перевалка в районе Керченского пролива. Теперь она остановлена. Поэтому просто кататься туда-сюда им нет смысла.

На Черном море терминалы пока продолжают работать. Это терминал «Тольяттиазота» в Тамани, объекты в Туапсе и Новороссийске, российский перевалочный комплекс «Шесхарис», а также КТК с российским, казахстанским и американским участием. Перевалка там пока осуществляется. Будет ли она остановлена? Возможно, это станет следующей операцией ВСУ.

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