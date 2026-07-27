Z-каналы высмеяли заявление главы ВМФ РФ 3 27.07.2026, 9:47

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Новый проект Кремля заведомо провальный.

В России строят первый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн, предназначенный для поиска подводных лодок и других подводных объектов. Об этом главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев заявил в программе телеканала «Звезда». Разработчика, стоимость проекта, сроки спуска корабля на воду и способ управления им адмирал не назвал.

«Он строится, будет первый такой корабль. Он станет основой дальнейшего развития безэкипажных систем», — сказал Моисеев. Проект, по его словам, включен в действующую государственную программу вооружений.

Анонс вызвал критику сразу у нескольких крупных провоенных каналов и комментаторов, пишет The Insider. Они считают, что российский флот пытается перейти к крупным и дорогим безэкипажным кораблям, не наладив массовое производство небольших и дешевых ударных катеров, которые Украина применяет против российских кораблей, портов и Крымского моста.

Telegram-канал «Разработчик БПЛА» сравнил эту концепцию с созданием одного «беспилотного Ту-95» вместо массового производства дронов. Авторы канала утверждают, что 500-тонный корабль не решит две основные проблемы ВМФ — нехватку малых ударных БЭКов и отсутствие устойчивой дальней связи на море. 500-тонный БЭК «будет потоплен точно также, как любой другой аналогичный корабль», считает «Разработчик БПЛА».

Публикацию процитировали «военкоры» Владимир Романов и Юрий Котенок. Романов также добавил:

«Практика показывает, что некоторые высшие офицеры МО ставят перед собой ключевой целью не обороноспособность страны и повышение действительной эффективности нашей армии, а стратегию, которую можно охарактеризовать словами "как побольше спи///дить"».

«Рыбарь» в Max отметил, что крупные безэкипажные платформы с противолодочными комплексами или средствами ПВО действительно могут понадобиться флоту, однако назвал их следующей ступенью развития. По мнению канала, сначала ВМФ необходимо освоить серийное производство малых БЭКов и отработать на них необходимые технологии. Выпускать 500-тонные беспилотные корабли массово помешают ограничения в производстве двигателей, корпусов и бортового оборудования, считают авторы.

С похожей критикой выступили бывший депутат Верховной рады Олег Царев и военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, посты которых позднее процитировал телеканал «Царьград» Константина Малофеева.

«Очень жаль. Сейчас время дешевых и эффективных беспилотных средств поражения. Но делать мы будем не маленький, быстрый, дешевый БЭК. Мы будем делать морской супербеспилотник. Водоизмещением 500 тонн. Потратим миллиарды.

<...> мы видим украинские БЭКи, которые бьют по нашим судам и пытаются бить по Крымскому мосту. Но наших БЭКов мы нигде не видим. Очевидно, что сейчас надо сосредоточиться на маленьких БЭКах, как я писал выше, а не на суперпроектах», — посетовал Царев. Он также оспорил представление проекта как не имеющего зарубежных аналогов: по его словам, США уже испытали 145-тонный беспилотный корабль Sea Hunter и строят платформы MUSV сопоставимого водоизмещения для противолодочных задач.

«Все в традициях: от самых больших в мире наручных электронных часов, до самого большого беспилотного корабля», — написал Стешин. Он также противопоставил крупный корабль дешевым морским дронам, которые можно массово применять против значительно более дорогих целей. По его мнению, к большим беспилотным платформам следует переходить позднее, а сейчас приоритетом должны быть простые и недорогие БЭКи.

Публичные сведения о боевом применении российских морских дронов пока остаются единичными. Россия впервые использовала такой аппарат для удара по мосту в Затоке Одесской области в феврале 2023 года, однако конструкция не получила серьезных повреждений. Позднее российские власти и провоенные источники сообщали еще о нескольких атаках, но массового применения БЭКов, сопоставимого с украинским, Россия пока не демонстрировала.

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