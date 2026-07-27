Новое правительство Британии нацелено на более тесные связи с ЕС 27.07.2026, 10:12

В настоящее время министры активно готовятся к саммиту Великобритании и Евросоюза.

Правительство Энди Бернема изучает, как Великобритания может «пойти дальше» в стремлении к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Sky News.

В настоящее время министры активно готовятся к саммиту Великобритании и ЕС, который должен был состояться на прошлой неделе, но был отложен из-за смены премьер-министра.

Министр по делам отношений с Европой Хамиш Фалконер отвечает за подготовку к саммиту, когда тот состоится.

На вопрос, будет ли его подход отличаться от подхода правительства Кира Стармера, он ответил Sky News:

«Предыдущий премьер-министр проделал действительно важную работу по налаживанию отношений, и я хочу закрепить некоторые из этих достижений.

Но нам также нужно посмотреть, как мы можем двигаться дальше. С тех пор, как мы начали эти переговоры, мир изменился довольно резко. Мы уже добились перезагрузки [в отношениях с ЕС]. Нам необходимо закрепить часть достигнутого прогресса», – отметил он.

На вопрос, что это означает на практике, Фалконер отвечает: «Под консолидацией подразумеваются те сферы, где, по нашему мнению, мы можем заключить дополнительные соглашения, чтобы облегчить жизнь, в частности, британским предприятиям».

«Итак, речь идет о таких вопросах, как реализация продуктов питания на рынке ЕС, взаимодействие наших электроэнергетических систем с Европейским союзом, а также, например, наше взаимодействие с их так называемым механизмом пограничной корректировки выбросов углерода. Нам нужно заключить эти соглашения. И сделать это так, чтобы это устраивало и Великобританию, и ЕС», – резюмировал британский министр.

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