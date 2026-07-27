Новое правительство Британии нацелено на более тесные связи с ЕС
- 27.07.2026, 10:12
В настоящее время министры активно готовятся к саммиту Великобритании и Евросоюза.
Правительство Энди Бернема изучает, как Великобритания может «пойти дальше» в стремлении к более тесным отношениям с ЕС, сообщает Sky News.
В настоящее время министры активно готовятся к саммиту Великобритании и ЕС, который должен был состояться на прошлой неделе, но был отложен из-за смены премьер-министра.
Министр по делам отношений с Европой Хамиш Фалконер отвечает за подготовку к саммиту, когда тот состоится.
На вопрос, будет ли его подход отличаться от подхода правительства Кира Стармера, он ответил Sky News:
«Предыдущий премьер-министр проделал действительно важную работу по налаживанию отношений, и я хочу закрепить некоторые из этих достижений.
Но нам также нужно посмотреть, как мы можем двигаться дальше. С тех пор, как мы начали эти переговоры, мир изменился довольно резко. Мы уже добились перезагрузки [в отношениях с ЕС]. Нам необходимо закрепить часть достигнутого прогресса», – отметил он.
На вопрос, что это означает на практике, Фалконер отвечает: «Под консолидацией подразумеваются те сферы, где, по нашему мнению, мы можем заключить дополнительные соглашения, чтобы облегчить жизнь, в частности, британским предприятиям».
«Итак, речь идет о таких вопросах, как реализация продуктов питания на рынке ЕС, взаимодействие наших электроэнергетических систем с Европейским союзом, а также, например, наше взаимодействие с их так называемым механизмом пограничной корректировки выбросов углерода. Нам нужно заключить эти соглашения. И сделать это так, чтобы это устраивало и Великобританию, и ЕС», – резюмировал британский министр.