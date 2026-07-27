Потенциально обитаемый мир: у подземного океана Европы есть секрет 27.07.2026, 10:15

Новое исследование опровергает прошлые предположения.

Астрономы считают, что под ледяной поверхностью Европы, одного из четырех главных спутников Юпитера, находится глобальный океан из жидкой воды. Там могут быть условия для существования внеземной жизни.

Теперь же ученые выяснили, что добраться к подземному океану Европы будет не так просто, как считалось ранее. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Ученые использовали компьютерное моделирование, чтобы проверить, может ли жидкая вода из подземного океана Европы подниматься через трещины во льду и накапливаться в резервуарах ближе к поверхности. Такие резервуары легче обнаружить и взять из них пробы воды, чем сам подземный океан. Таким образом, как считалось ранее, можно получить представление о химическом составе океана и о том, может ли там существовать внеземная жизнь.

Под холодной поверхностью Европы может находиться глобальный океан, в котором вода остается жидкой из-за внутреннего тепла Европы, выделяемого, когда гравитация Юпитера постоянно сжимает и растягивает спутник.

Моделирование показало, что вода из океана при перемещении к поверхности должна быстро замерзать, а значит исследование океана Европы таким способом будет недоступным. Это значит, что даже если неглубоко под поверхностью находятся резервуары из воды, то эта вода не имеет отношения к подземному океану. Эта вода может образовываться в результате локального нагрева и таяния льда внутри ледяной оболочки Европы.

Ученые говорят, что эти данные стоит учитывать во время предстоящих исследований Европы двумя космическими аппаратами, которые направляются к Юпитеру.

Миссия NASA Europa Clipper должна прибыть к Юпитеру в апреле 2030 года, а миссия Европейского космического агентства JUICE — в июле 2031 года.

Ожидается, что эти аппараты предоставят более детальное представление о ледяной коре Европы и составе ее поверхности. Также они смогут показать наличие или отсутствие подземного океана и резервуаров воды в ледяной оболочке спутника Юпитера.

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