Литва намерена ввести новые ограничения для белорусов

Литва намерена ввести новые ограничения для белорусов1
- 27.07.2026, 10:32
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Что они затронут?
Министерство иностранных дел Литвы намерено дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями для граждан Беларуси и России.
Предлагается запретить покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих агрессию России против Украины, пишет LRT.
По заявлению МИД, новые поправки предотвратят деятельность в Литве представителей культуры, сферы развлечений и спорта, работающих в Беларуси и РФ.
«МИД предлагает обязать желающих прибыть в Литву для осуществления образовательной, культурной или спортивной деятельности подписывать декларацию, в которой они осуждают российскую агрессию против Украины, выражают поддержку Уставу ООН и его принципам, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Эта декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания станет основанием для отказа во въезде», — пишет LRT.
Кроме того, МИД предлагает ограничить возможности россиян и белорусов покупать недвижимость в Литве рядом со стратегически важными объектами.
МИД предлагает, ввести поправки в действие с 1 января 2027 года.