Литва намерена ввести новые ограничения для белорусов 1 27.07.2026, 10:32

1,304

Что они затронут?

Министерство иностранных дел Литвы намерено дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями для граждан Беларуси и России.

Предлагается запретить покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих агрессию России против Украины, пишет LRT.

По заявлению МИД, новые поправки предотвратят деятельность в Литве представителей культуры, сферы развлечений и спорта, работающих в Беларуси и РФ.

«МИД предлагает обязать желающих прибыть в Литву для осуществления образовательной, культурной или спортивной деятельности подписывать декларацию, в которой они осуждают российскую агрессию против Украины, выражают поддержку Уставу ООН и его принципам, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Эта декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания станет основанием для отказа во въезде», — пишет LRT.

Кроме того, МИД предлагает ограничить возможности россиян и белорусов покупать недвижимость в Литве рядом со стратегически важными объектами.

МИД предлагает, ввести поправки в действие с 1 января 2027 года.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com