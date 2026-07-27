закрыть
27 июля 2026, понедельник, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва намерена ввести новые ограничения для белорусов

1
  • 27.07.2026, 10:32
  • 1,304
Литва намерена ввести новые ограничения для белорусов

Что они затронут?

Министерство иностранных дел Литвы намерено дополнить закон о национальных санкциях новыми ограничениями для граждан Беларуси и России.

Предлагается запретить покупку недвижимости вблизи стратегических объектов и не впускать в страну деятелей культуры, образования и спорта, поддерживающих агрессию России против Украины, пишет LRT.

По заявлению МИД, новые поправки предотвратят деятельность в Литве представителей культуры, сферы развлечений и спорта, работающих в Беларуси и РФ.

«МИД предлагает обязать желающих прибыть в Литву для осуществления образовательной, культурной или спортивной деятельности подписывать декларацию, в которой они осуждают российскую агрессию против Украины, выражают поддержку Уставу ООН и его принципам, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Эта декларация будет публиковаться в открытом доступе. Отказ от ее подписания станет основанием для отказа во въезде», — пишет LRT.

Кроме того, МИД предлагает ограничить возможности россиян и белорусов покупать недвижимость в Литве рядом со стратегически важными объектами.

МИД предлагает, ввести поправки в действие с 1 января 2027 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров
Великий перелом
Великий перелом Татьяна Рыбакова
Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш