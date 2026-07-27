Переломное лето 1 Вадим Денисенко

27.07.2026, 11:08

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Вадим Денисенко

Роль Путина как арбитра ослабевает.

Почему Путин заговорил о том, что единственным гарантом независимости Украины является РФ?

Если вкратце, то он всё больше погружается в собственный мир, где война вот-вот будет выиграна, а российская экономика развивается семимильными шагами.

1. Тот, кто занимается информационной работой, знает, что одна из самых сложных и ответственных задач пиарщика — выбор правильной целевой аудитории. Как бы странно это ни звучало, но, начиная с Петербургского форума, все чаще заметно, что в речах Путина главной (а порой и единственной!) целевой аудиторией становится сам Путин. Спичрайтеры пишут речи, которые нужны Путину. Именно поэтому «Россия не нападала на Украину, а гарантом целостности Украины является только РФ».

2. Я не верю в то, что Путину не доносят информацию. Думаю, он оказался в ситуации, когда сознательно начинает отвергать то, что ему не нравится. Он, судя по всему, довольно близок к фазе: «Не нравится — значит, не существует».

3. Это довольно сложная фаза его деградации, особенно с учетом того, что он параноик, а система строится прежде всего на обеспечении его безопасности и комфорта. Поэтому можно выдвинуть гипотезу, которой еще предстоит пройти проверку временем: круг его ближайшего окружения сейчас должен, с одной стороны, сузиться, а с другой — это окружение должно не просто подстраиваться под настроения Путина, фильтруя информацию, но и получать возможность пугать его изменами.

Трабер, Ротенберги, Наврусова — это лишь начало войны всех против всех.

4. Фаворитами этого лета являются Чемезов (Ростех), Королев (первый заместитель главы ФСБ) и, похоже, Ковальчуки. За этим нужно следить, но уже сейчас можно сказать, что одним из главных векторов развития российских элит становится поиск компромата. Если этот маховик раскрутится, а для этого есть все шансы, ситуация в элитах будет только усложняться.

5. Это лето также демонстрирует определенные признаки (опять же, требуется больше времени, чтобы эта гипотеза превратилась в утверждение) ослабления роли Путина как арбитра. Он больше не стоит над схваткой. Он все больше становится частью этой игры.

Будем наблюдать дальше.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

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