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Доллар дорожает на торгах в Минске

  • 27.07.2026, 11:42
  • 1,348
Доллар дорожает на торгах в Минске

С какими курсами валют начинается неделя.

В понедельник, 27 июля, доллар пытается взять новую высоту и дорожает. А вот российский рубль и евро направились вниз. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $65 156, пишет «Онлайнер».

Доллар вырос на 0,23 копейки и стоит 2,8828 рубля.

По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,2808 рубля.

Сотня российских рублей стала дешевле на 0,20 копейки и стоит 3,6846 рубля.

Десяток юаней вырос на 0,03 копейки и стоит 4,2568 рубля.

В пятницу доллар подешевел на 0,48 копейки и стоил 2,8805 рубля, евро подешевел на 1,85 копейки и стоил 3,2715 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,12 копейки и стоила 3,6866 рубля, а десяток юаней стал дешевле на 1,88 копейки и был по 4,2565 рубля.

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