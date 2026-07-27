Доллар дорожает на торгах в Минске
- 27.07.2026, 11:42
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С какими курсами валют начинается неделя.
В понедельник, 27 июля, доллар пытается взять новую высоту и дорожает. А вот российский рубль и евро направились вниз. Тем временем биткоин за последние сутки подешевел, сейчас находится вблизи отметки $65 156, пишет «Онлайнер».
Доллар вырос на 0,23 копейки и стоит 2,8828 рубля.
По евро торгов не было, Нацбанк установил курс 3,2808 рубля.
Сотня российских рублей стала дешевле на 0,20 копейки и стоит 3,6846 рубля.
Десяток юаней вырос на 0,03 копейки и стоит 4,2568 рубля.
В пятницу доллар подешевел на 0,48 копейки и стоил 2,8805 рубля, евро подешевел на 1,85 копейки и стоил 3,2715 рубля. Сотня российских рублей подорожала на 0,12 копейки и стоила 3,6866 рубля, а десяток юаней стал дешевле на 1,88 копейки и был по 4,2565 рубля.