В США арестовали элитную квартиру российского композитора Игоря Крутого 4 27.07.2026, 12:25

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Игорь Крутой

Его подозревают в мошенничестве.

В Майами арестована элитная квартира композитора Игоря Крутого. По данным российских telegram-каналов, недвижимость стоимостью около 14 млн долларов оказалась под запретом на продажу и переоформление из-за подозрений хозяина в мошенничестве.

«Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали — из-за обвинений композитора в мошенничестве», — сообщает telegram-канал Mash. Из публикации следует, что площадь квартиры 450 квадратных метров. Ее композитор купил за 7,5 млн долларов. Содержание жилья обходится примерно в 140 тысяч долларов в год.

Конфликт длится с 2017 года. На тот момент предприниматель Олег Бурлаков решил приобрести эту недвижимость через трастовый фонд для своих наследников. Однако после его смерти от коронавируса в 2021-м сделка так и не была завершена. Родственники бизнесмена — его сестра и дочери — обвинили семью Крутого в мошенничестве: по их версии, средства за жильё были переведены, но переход права собственности оформлен не был. Осенью 2025 года суд в США наложил арест на апартаменты, запретив их продажу, дарение и переоформление, но оставив возможность сдачи в аренду.

Отметим, еще до полномасштабного вторжения Крутой неоднократно демонстрировал пророссийскую позицию. В августе 2015 года его внесли в «Миротворец». Среди причин указывались незаконное посещение оккупированного Крыма, отрицание российской агрессии и популяризация российского оккупационного режима.

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