Кремль раскалывает Россию ради Москвы Виталий Шапран

27.07.2026, 13:13

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Разрыв увеличивается.

Москва продолжила обдирать регионы. На этот раз унижение регионов произошло через рынок бензина.

На прошлой неделе на АЗС в Москве и области значительно сократились очереди. Как выяснилось позже, сокращение очередей произошло за счет переброски в Москву запасов топлива из регионов.

Наглядная демонстрация отношения федерального центра к регионам настолько поразила сознание россиян, что правительство РФ в конце прошлой недели увеличило поставки топлива и в отдельные крупные города в отдаленных регионах РФ.

Видимо, в Кремле почувствовали, что дикую централизацию заметили в регионах, и поэтому решили пафосно сгладить свой просчет. В частности, правительство РФ объявило о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам в девяти регионах РФ (Алтае, Башкирии, Чечне, Ивановской, Ленинградской, Орловской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областях) на общую сумму 8,4 млрд руб.

Эта новость облетела большинство федеральных СМИ, но при этом не упоминалось, что 8,4 млрд рублей — это всего лишь 0,42 % от планового консолидированного регионального бюджетного дефицита на 2026 год или 1,7 % от консолидированной задолженности регионов РФ по кредитам банков под рыночные ставки.

В конце концов, анекдотично выглядела встреча назначенного лидера Якутии с Путиным, на которой диктатору напомнили, что Якутия все еще ждет скорого прогресса в разработке Томтора (месторождения редкоземельных металлов).

Диктатор в очередной раз что-то пообещал, но когда стало известно, что за проект отвечает АЛРОСА (компания, добывающая алмазы в РФ), стало понятно, что Томтор уже давно отложили в долгий ящик, а якутам просто обещают инвестиции, источников которых в РФ нет.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

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