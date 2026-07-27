Украина назвала число белорусов, взятых в плен 27.07.2026, 13:37

Богдан Ахрименко

Фото: svaboda.org

Счет идет на десятки.

В Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными впервые с начала полномасштабной российской войны назвали число граждан Беларуси, которые воевали на стороне России и попали в украинский плен, сообщает «Свабода».

«По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену», — сообщил руководитель секретариата Координационного штаба Богдан Ахрименко в ответе на официальный запрос.

В то же время Богдан Ахрименко не ответил на вопрос, обращались ли власти Беларуси к Украине по поводу освобождения белорусов и в каком формате.

Ранее обмен граждан Беларуси осуществлялся в рамках российско-украинских обменов, происходивших на белорусской территории.

Ранее сайт Charter97.org писал, что ВСУ ликвидировали белоруса из Глубокого.

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