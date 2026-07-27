В поведении Путина заметили изменения 27.07.2026, 13:41

Подобное было после бунта Пригожина.

Российский диктатор Владимир Путин стал выходить к людям с той же частотой, как после бунта главаря боевиков ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, убийства российского оппозиционера Алексея Навального и наступления ВСУ в Курской области РФ.

Об этом в понедельник, 27 июля, пишет российское издание «Агентство. Новости», обратив внимание на выход Путина к людям во время посещения Санкт-Петербурга. Журналисты отмечают, что российский диктатор использовал этот прием уже во второй раз за полтора месяца.

При этом «общение» Путина с людьми было стремительным, отмечает СМИ. В общей сложности диктатор пробыл вне автомобиля около 40 секунд, свидетельствуют кадры, опубликованные российским пропагандистом Павлом Зарубиным 26 июля.

Агентство также обратило внимание, что видеокадры были опубликованы лишь через два часа после «встречи Путина с народом». В итоге они остались почти незамеченными.

В последний раз Путин выходил к людям на улице в июне во время визита в Казань. А до этого — год назад, в июле 2025 года, тоже на День ВМФ в Санкт-Петербурге.

Резюмируя, издание указывает, что выходы российского диктатора в народ этим летом происходят на фоне серьезных кризисов, связанных с войной против Украины. В частности, логистической блокады оккупированного Россией Крыма, топливного кризиса, ударов по складам Wildberries. В итоге Путин столкнулся с падением рейтингов.

По результатам недавнего опроса российского Фонда Общественное мнение, за несколько дней упал сразу на 5%. Так, положительно работу Путина оценили 66% россиян против 71% неделей ранее.

В то же время отрицательно его работу оценили 16% опрошенных — это также стало новым максимумом с момента полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину.

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