Рейтинг Путина упал до самого низкого уровня с 2021 года 21.07.2026, 10:25

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Топливный кризис усиливает страх и неопределенность в российском обществе.

Уровень одобрения деятельности российского диктатора Владимира Путина заметно снизился на фоне затяжной войны против Украины, усиления цифровой цензуры и топливного кризиса в России.

Об этом говорится в аналитическом материале Newsweek.

Согласно последним данным подконтрольного российскому государству Всероссийского центра изучения общественного мнения, по состоянию на 12 июля деятельность Путина одобрял 65,1% опрошенных. В то же время 23,4% респондентов открыто заявили, что не поддерживают его работу на посту президента.

Похожие тенденции, как отмечает издание, фиксируют российский «Левада-Центр» и Фонд «Общественное мнение».

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рейтинг Путина преимущественно держался в пределах от примерно 78% до 85%. Еще в сентябре 2025 года его деятельность одобряли 77,8% россиян. В последний раз показатели опускались до нынешнего уровня в 2021 году — на фоне пандемии COVID-19, экономической стагнации и протестов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Newsweek пишет, что после почти четырех с половиной лет большой войны начинает рушиться неформальный «общественный договор» между Кремлем и населением России.

Одним из факторов недовольства стало дальнейшее усиление контроля над российским интернетом. Кремль расширил полномочия Роскомнадзора и ограничил работу иностранных платформ и мессенджеров, пытаясь перевести пользователей на поддерживаемое государством приложение MAX.

Однако, по данным издания, в июне Apple удалила MAX из App Store, а впоследствии приложение исчезло и из Google Play. Из-за этого миллионы россиян лишились возможности скачивать или обновлять платформу, что привело к перебоям в повседневной жизни и работе пользователей.

Эксперт Carnegie Russia Eurasia Center Мария Коломыченко заявила Newsweek, что российские власти были вынуждены частично ослабить ограничения в интернете из-за растущего недовольства. Это происходит в преддверии выборов в Госдуму, перед которыми Кремль стремится продемонстрировать якобы высокую поддержку Путина и партии «Единая Россия».

Еще одним источником напряженности стали проблемы с топливом, возникшие после украинских ударов по российской энергетической инфраструктуре. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы и топливные терминалы привели к дефициту, очередям на автозаправках и росту тревоги среди населения.

По словам Коломиченко, топливный кризис, вызванный украинскими ударами, усиливает страх и неопределенность в российском обществе.

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