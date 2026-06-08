В России прекратили публиковать реальный рейтинг Путина после падения ниже 30% 2 8.06.2026, 18:51

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ФОТО: AFP

Диктатор РФ стремительно теряет популярность.

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) прекратил публиковать рейтинг доверия Владимиру Путину, который рассчитывается методом «открытого опроса» — то есть когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя российского президента. Об этом пишет The Moscow Times.

Рассчитанный таким образом рейтинг Путина на начало апреля упал до 29,5%, самого низкого уровня с начала войны, и оказался более чем вдвое ниже рейтинга в «закрытом» опросе, когда у людей спрашивают доверяют они именно Путину или нет (73,8% в начале апреля и 72,3% в конце мая).

С начала года «открытый» рейтинг доверия Путину упал на 5,5 пункта, относительно пиков марта-2024 — на 19,5 пункта (то есть более чем на треть), а по сравнению с рекордным уровнем 2014 года сложился более чем вдвое: тогда о «доверии» Путину говорили 68% респондентов.

«Открытый» рейтинг, который прежде публиковался раз в месяц, последний раз был представлен на сайте ВЦИОМа 5 апреля (по итогам марта). Данные за апрель, которые должны были появиться в конце месяца или в начале мая, так и не были опубликованы ВЦИОМом. По состоянию на 8 июня не опубликован и рейтинг за май.

Рейтинг «одобрения» деятельности Путина, который ВЦИОМ публикует еженедельно, по состоянию на 31 мая составил 66,6% и снизился вторую неделю подряд, несмотря не изменение методики опросов — с переходом к подомовым обходам вместо телефонных интервью. Минимум «одобрения» Путина с начала войны ВЦИОМ зафиксировал 19 апреля — 65,6%. При этом темпы падения его рейтинга — почти 10 процентных пунктов за 4 месяца — стали рекордными с пенсионной реформы.

На пятый год войны с Украиной Путин, вероятно, оказался перед «комбинацией вызовов», которая «беспрецедентна за все время, что он находится у власти», отмечает Татьяна Катсуева-Жан, директор Российско-евразийского центра Французского института международных отношений.

Путин завяз в войне, которую он не может ни выиграть, ни прекратить, — войне, которая размывает негласный социальный контракт — стабильность и предсказуемость в обмен на лояльность, перечисляет Катсуева-Жан. Экономические прогнозы становятся мрачнее, констатирует она, а людей все больше беспокоят растущие цены и отключения интернета

«Экономическая нагрузка, ограничения, общее ощущение затянувшейся неопределенности складываются в одну эмоцию: «так дальше жить можно, но все менее хочется», — описывает настроения политолог Илья Гращенков. В обществе нарастает тревога, отмечает он: по данным ФОМа, о тревожных настроениях впервые за несколько лет говорят больше половины опрошенных.

При этом в последние недели рейтинги Путина снижаются, а рейтинги «одобрения» правительства и премьера Михаила Мишустина растут — до 41,1% и 44,9%, обращает внимание Гращенков: «Общество может быть уставшим от общего фона, но при этом не переносит это раздражение автоматически на кабинет министров».

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