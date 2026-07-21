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Один из банков Беларуси предупредил о неправильном отображении баланса на картах

  • 21.07.2026, 15:29
Один из банков Беларуси предупредил о неправильном отображении баланса на картах

Что происходит?

Один из банков Беларуси – «БелВЭБ» предупредил клиентов о неправильном отображении баланса на картах. Это связано с «техническими трудностями», которые возникли у финучреждения в понедельник, 21 июля. При этом в пресс-службе заверили: с деньгами всё в порядке, они никуда не делись. Просто могут не отображаться.

Кроме некорректного отображения остатка на карте, возможны сбои при оплате «пластиком» в системе дистанционного банковского обслуживания. В «БелВЭБе» принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали исправить ситуацию как можно быстрее.

«Наша команда технических специалистов уже занимается устранением неполадок. Все средства клиентов в безопасности, и корректный баланс будет восстановлен в ближайшее время», – подчеркнули в финучреждении.

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