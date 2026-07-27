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Серена Уильямс: Я вижу в Соболенко себя

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  • 27.07.2026, 14:05
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Серена Уильямс: Я вижу в Соболенко себя
Серена Уильямс

Великая американская теннисистка высказалась о белоруске.

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс высказалась о первой ракетке мира, белорусской теннисистке Арине Соболенко.

«Соболенко – номер один в мире. Она настоящая фурия, которая выкладывается на корте на все сто. Я вижу в Арине себя и обожаю это в ней. Когда она проигрывает – она злится. Когда играла я, мне не позволяли показывать свой гнев, а ей разрешают. И это круто», – сказала Уильямс на фестивале Fanatics Fest, заметил «Чемпионат».

Арина Соболенко проводит свою 101-ю неделю в статусе первой ракетки мира. В свою очередь, Серена Уильямс провела на первой строчке рейтинга 319 недель.

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