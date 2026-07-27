США собирают большую коалицию против Китая
- 27.07.2026, 13:27
В инициативе примут участие более 20 стран.
Администрация президента США Дональда Трампа объявит о создании международного партнерства с участием более 20 стран для совместного развития технологий связи шестого поколения (6G). Вашингтон рассчитывает заранее сформировать единый подход к безопасности, техническим стандартам и внедрению новых сетей, чтобы ослабить влияние Китая на рынок телекоммуникаций, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).
В инициативе примут участие Великобритания, Германия, Япония, Франция, Австралия, Канада, Южная Корея и еще почти два десятка государств. Предполагается, что страны будут координировать национальные стратегии, обмениваться техническими наработками и готовить почву для коммерческого запуска 6G, который ожидается в 2030-х годах.
«Новый альянс станет ответом на амбиции Китая и международную экспансию таких компаний, как Huawei и ZTE. Особое внимание уделяется подготовке к Всемирной конференции радиосвязи, которая пройдет в следующем году в Шанхае, где будут обсуждаться ключевые параметры будущих беспроводных сетей», — пишет Politico.
«Сегодняшний шаг отражает понимание того, что 6G будет кардинально отличаться от 5G», — заявила глава Национального управления по телекоммуникациям и информации США Ариэль Рот. По ее словам, сотрудничество с «надежными партнерами» позволит обеспечить, чтобы сети нового поколения «отражали наши общие интересы в сфере безопасности, усиливали конкурентоспособность и стимулировали инновации».
В совместном заявлении участников подчеркивается, что они намерены развивать «открытую, совместимую, безопасную, устойчивую и поддерживаемую искусственным интеллектом глобальную систему связи». Вашингтон стремится закрепить лидерство США и союзников в сфере 6G задолго до того, как технология станет массовой.