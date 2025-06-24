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ВСУ ликвидировали белоруса из Глубокого

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  • 24.06.2025, 8:17
  • 2,132
ВСУ ликвидировали белоруса из Глубокого
Иван Кирдяшкин

Он воевал на стороне РФ.

В списке проекта «Хочу жить» обнаружили мужчину предпенсионного возраста — по данным проекта, Иван Кирдяшкин погиб на войне как наемник за восемь дней до своего 62-летия, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

61-летний Иван Кирдяшкин, судя по всему, работал охранником в России. В октябре 2024 года он начал выкладывать первые фото в военной форме. Под фотоснимками его активно поддерживала мать, живущая в Глубоком.

6 ноября 2024 года Иван разместил последнее фото — а 11 ноября погиб, как утверждает украинский проект «Хочу жить».

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