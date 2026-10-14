«Закрыл собой»: белорусский доброволец спас жизнь экс-вице-президенту «Газпромбанка» 14.10.2026, 16:37

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Игорь Волобуев

Фото: DW

Об этом Игорь Волобуев рассказал в эксклюзивном интервью сайту Charter97.org.

В кулуарах Форума свободной России, который прошел 11 октября в Варшаве, корреспонденту сайта Charter97.org удалось поговорить с бывшим вице-президентом «Газпромбанка» Игорем Волобуевым.

После начала полномасштабной войны он уехал в Украину, чтобы противостоять российской агрессии. Сейчас Игорь Волобуев служит в рядах Вооруженных силах Украины, а также является публичным представителем подпольного движения «Черная искра», которое действует в России. Эта структура помогает Киеву собирать важную информацию, работать с источниками внутри РФ и поддерживать сопротивление путинскому режиму.

«У «Черной искры» большой прогресс за пять месяцев публичной активности, людей действительно много, — рассказал сайту Charter97.org Игорь Волобуев. — Сотни людей — это те, кто занимается непосредственно боевой работой: взорвать, сжечь. Это, наверное, самая рискованная деятельность. Но чтобы ее выполнить, тысячи людей содействуют им в выполнении задач.

Есть большой прогресс, например, в приходе классных IT-специалистов. Это не обязательно россияне. Они способны дистанционно выключать камеры на маршруте подхода и отхода.

Дальше — кибератаки. Та же атака на завод в Алабуге. Это как раз стало возможным после того, как такие специалисты вышли на связь, предложили свои услуги, прошли тестовые задания и смогли реализовать свои возможности.

Есть люди, которые в огромном количестве обращаются и передают чувствительную и секретную информацию».

Игорь Волобуев говорит, что к подпольщикам обратились многие российские предприниматели, у которых путинский режим «отжал» бизнес:

«Это не какие-то фигуры с огромными деньгами, но достаточно состоятельные люди. Они вынуждены были уехать, бросить вообще все. И они видят в «Искре» возможность отмщения. Они до сих пор знают системы охраны и видеонаблюдения на их активах, знают, где серверы. То есть они фактически пошагово могут разложить, что и где находится внутри, какие есть подходы, отходы и самые слабые места».

Игорь Волобуев называет россиян «коварным врагом» и призывает Запад готовиться к новым гибридным атакам Кремля:

«Россия попробует прощупать реакцию европейцев. Недавно была инициатива премьера Финляндии: закрыть, прекратить выдачу туристических виз российским гражданам.

Он как раз и говорит: если в Европе обеспокоены гибридными атаками, то каким образом эти люди туда попадают? Мы будем сами давать им такую возможность? Он сказал, что на ближайшем заседании Совета Европейского союза поднимет этот вопрос.

Это действительно очень важная ситуация, потому что нужно готовиться. Если в Европе думают, что россияне завязли в Украине и из-за задействования таких ресурсов у них не хватит сил, чтобы испортить жизнь европейцам, это очень большая ошибка».

В разговоре с корреспондентом сайта Charter97.org Игорь Волобуев поделился личной историей. В 2023 году экс-вице-президента «Газпромбанка» ценой своей жизни спас белорусский доброволец:

«Я не могу назвать даже его позывной, потому что у него родители в Беларуси, — говорит Игорь Волобуев. — Молодой парень, ему 20 лет было, боролся против режима Лукашенко еще в 2020 году. Был вынужден уехать, потому что стало понятно, что преследование доведет его до тюрьмы. Он уехал в Польшу, оттуда приехал воевать в Украину, до момента смерти уже год прослужил. Он был стрелком на американском гранатомете МК-19, очень приятный был парень.

Он был единственным белорусом у нас в батальоне. Я был единственным россиянином. К нам не брали ни россиян, ни белорусов. Меня взял комбат, потому что мы с ним земляки (Игорь Волобуев родился в украинской Ахтырке — Прим. Charter97.org). Он сказал: «Я этот вопрос закрою». А белоруса взял раньше, потому что там был парень-американец, который фактически за него поручился, они вместе в расчете воевали».

Игорь Волобуев рассказал, что в тот злополучный день они выполняли боевую задачу под Бахмутом:

«Я был на расчете ракетницы. Мы уже готовы были работать, были на огневой поддержке. А этот парень с ребятами сидел в окопе, вторая или третья линия. Уже сутки у них был погибший американец, потому что шли жуткие обстрелы.

Наш командир дал нам приказ выдвинуться. Нас было двое в расчете, и мы были ближе всех. Нужно было идти навстречу, потому что у них был раненый командир группы, чех. Они его вытаскивали и не могли вытащить, настолько тяжело все было. Мы пошли навстречу, спустились прямо в окопы. Там было много тел, жуткая грязь. И мы вытащили этого чеха на дорогу.

Мое место было крайнее, последнее. Я должен был взять эти гибкие носилки и продолжить эвакуацию. А белорус как-то встал сзади и говорит: «Игорь, встань вперед». Берет меня за броню и двигает, даже не давая мне выбора. Он меня подвинул и встал на мое место.

Мы подняли раненого, сделали два шага. Затем россияне над нами подорвали боеприпас. Думали, что нас накроет и всех положит осколками. Всех раскидало. Такой был взрыв, все тело как током прошило. Меня отбросило. Я вижу, что белорус лежит. Потом оказалось, что когда мы его провожали и он был в гробу, спереди он весь был целый, а сзади не было ничего.

Белорус фактически закрыл меня собой. Мне прилетел осколок. Погибли три человека. Такая цена.

Но мы этого чеха вынули, вытащили. Он выжил, ему ампутировали ногу. Какое-то чудо произошло. Для меня это было чудо. А он погиб», — рассказал Игорь Волобуев.

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