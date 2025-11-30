Дроны ВСУ атаковали завода «Шахедов» в Татарстане
- 30.11.2025, 16:21
Местные жители сообщают о серии взрывов.
В Татарстане россияне отбиваются от атаки беспилотников. Местные жители сообщают о взрывах в районе промзоны «Алабуга», где производят «Шахеды». Об этом пишет телеграм-канал Astra.
«В Татарстане объявлена беспилотная опасность — в Елабуге, Нижнекамске и Альметьевске. В аэропорту Нижнекамска (Бегишево) объявлен план «Ковер». В местных чатах пользователи пишут, что слышали несколько взрывов, в том числе в стороне особой экономической зоны «Алабуга», где производят дроны», — говорится в сообщении.
В Министерстве обороны РФ также сообщили о налёте дронов на Татарстан. Заявили, что один сбили, но не уточнили, сколько всего их было изначально.