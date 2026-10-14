Лукашенко ощущает две угрозы 6 Виталий Цыганков

14.10.2026, 12:18

5,412

С чем связано «миролюбие» диктатора.

Лукашенко провёл очередное совещание с силовиками, где, среди прочего, заявил: «Мы должны быть готовы к самому негативному для нас сценарию. А эти сценарии нами просчитаны, известны. Но нельзя допустить нового витка агрессии. Сегодня это никому не нужно. Не должно быть с нашей стороны таких действий, которые расценивались бы как агрессия».

Очередное «миролюбивое» заявление? Вчера он говорил, что надо дружить с соседями. Впрочем, в своём стиле, говоря в течение одного совещания порой совершенно противоположные вещи, он потребовал быть готовыми к худшему сценарию, рассказывал об укреплённых районах на западной границе, которые войска должны занять в течение суток, и подчеркнул необходимость готовиться к возможным действиям со стороны соседей.

Так что это не такая уж совсем мирная риторика. Скорее, это желание выглядеть не потенциальным агрессором, а человеком, который вынужден обороняться.

На мой взгляд, Лукашенко не столько вдруг стал «мирным», сколько пытается совместить две задачи: демонстрировать готовность к войне и одновременно убедить соседей, что Беларусь не собирается начинать её первой.

Я не раз высказывал мнение, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самоубийство. Не только потому, что большинство народа этого не поддержит, но и потому, что непонятно, каковы будут политические последствия, как поведёт себя армия, как поведёт себя Запад, насколько жёсткими могут быть санкции и вообще негативные последствия прежде всего для власти Лукашенко.

Лукашенко может ощущать одновременно две угрозы: с одной стороны, риск конфликта с соседями (возможно, он притворяется, а возможно, действительно видит в этом угрозу), с другой — опасность того, что Москва захочет ещё глубже втянуть Беларусь в войну.

Он не может открыто выступить против Путина, но может пытаться показать, что белорусские вооружённые силы должны быть готовы защищать страну (обеспечивать тыл России, как Лукашенко это объясняет), а не обязательно участвовать в российских наступательных операциях. Кажется, все эти годы ему удавалось убеждать Путина, что непосредственное вступление Беларуси в войну невыгодно прежде всего самому Кремлю, так как, дескать, создаст больше новых проблем, чем даст каких-то плюсов.

Так что можно сказать, что Лукашенко не обязательно стал более миролюбивым. Он, скорее, пытается решить сразу несколько сложных задач: продемонстрировать Москве готовность к войне, соседям — отсутствие намерения нападать, а белорусскому обществу — что власти контролируют ситуацию, а небо остаётся «мирным». Это, однако, не даёт никакой гарантии, что Беларусь не будет втянута в дальнейшую эскалацию.

Виталий Цыганков, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com