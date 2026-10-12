«Буданов сказал американцам, что ВСУ сожгут все российские НПЗ» 23 12.10.2026, 14:31

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Фото: Украинский береговой ракетный комплекс «Нептун», Укроборонпром

Украинцы жестко отреагировали на дизельную сделку США.

Ветеран Вооруженных сил Украины Михаил Рогоза утверждает, что во время недавних октябрьских переговоров украинской делегации в США произошел резкий поворот. После него дальнейший диалог Киева и Вашингтона фактически был поставлен на паузу, пишет «Диалог».

По его словам, это случилось, когда украинская сторона узнала о частичном снятии санкций с РФ и требованиях Вашингтона прекратить удары по российским НПЗ. Как пишет автор публикации, крайне жестко на эти новости отреагировал глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Уже после завершения встречи, когда участники направлялись к выходу, Буданов якобы в грубой форме заявил американским коллегам, что Украина намерена уничтожить российские нефтеперерабатывающие заводы и порты. Автор также утверждает, что слова украинского представителя настолько ошеломили американскую делегацию, что она ничего не смогла ответить.

При этом Рогоза описывает этот эпизод как прямой сигнал Вашингтону о том, что Киев не намерен просить разрешения защищаться от российской агрессии.

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