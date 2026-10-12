Как выглядит «образцовый подъезд» Минска 11 12.10.2026, 15:11

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Это девятиэтажный дом 1972 года постройки.

Подъезд №2 в доме №105 на проспекте Рокоссовского в Серебрянке признали лучшим в Ленинском районе, а на городском конкурсе ЖКХ он занял второе место. Минск-новости показали, как он выглядит.

Это девятиэтажный дом 1972 года постройки. В нем 483 квартиры. В 2024 году, после капитального ремонта дома, в подъезде провели плановое обновление. Ремонтом подъезда занимались сами жильцы — заказывали услуги и нанимали подрядчиков.

Из необычного для таких домов — здесь уложили плитку. Ею выложили пол от порога до лифта, ступени на первом этаже, межэтажные площадки, а также отдельные участки стен — в тамбуре и возле лифта.

— Плитку приобретали сами по акциям, — поделилась жительница дома и главный инициатор ремонта Нелли Бабкова. — Также у некоторых жильцов были остатки. Старались сделать так, чтобы поверхности, покрытые краской и выложенные плиткой, смотрелись гармонично. Остальные материалы — штукатурку, краску, грунтовку — закупали работники, а затем предоставляли чеки.

Некоторые работы жильцы выполняли самостоятельно. Например, сами выкладывали плиткой стены. Кроме того, в подъезде заменили почтовые ящики и повесили зеркало в лифте.

По рассчитанной ЖЭУ смете ремонт подъезда обошелся бы примерно в 15 тысяч рублей. И это без учета затрат на покупку, укладку плитки и другие дополнительные работы, зато с весомыми накладными расходами.

Жильцы, которые взялись за ремонт самостоятельно, уложились в 14 300 рублей. Причем сумму разделили не пропорционально площади жилых помещений, как это практикуют жилищные службы, а поровну между 52 квартирами — по 275 рублей с каждой.

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