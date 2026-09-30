«Россия летит в бетонную стену» 20 30.09.2026, 17:28

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Происходящее сейчас очень напоминает поздний СССР.

Глава ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предупредил российское руководство, что затяжная война может привести Россию к экономическому краху и даже повторению судьбы СССР. Об этом сообщили немецкие СМИ со ссылкой на оценки американской разведки.

Действительно ли российская экономика находится в настолько тяжелом положении и в чем это уже проявляется? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Думаю, американцы говорили об этом и раньше, потому что сейчас они переживают за Россию больше, чем сам Путин. Они четко дают понять: ребята, вам срочно нужно заканчивать войну, потому что вы на грани экономического коллапса. Хотя, по сути, этот коллапс уже начинается.

Тем более что Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. По-моему, осталось вывести из строя еще два крупных предприятия, чтобы у России возникли серьезные проблемы в первую очередь с дизельным топливом. А без дизеля вся экономика останавливается.

Кроме того, скоро россиянам понадобится зимнее дизельное топливо. Все-таки Россия северная страна, а производство зимнего дизеля требует отдельных технологических операций. И далеко не факт, что они смогут обеспечить его необходимое количество.

К этому добавляются проблемы с экспортом через Черное и Азовское моря и отток капитала. Фактически все деньги, которые поступают в Россию благодаря экспорту, сразу же уходят за границу. По сути, происходящее сейчас очень напоминает поздний СССР, когда из страны максимально выводились деньги.

Еще одна проблема — дефицит бюджета, который уже практически нечем покрывать. По разным оценкам, сейчас обсуждается, составит ли он к концу года 12 или 15 триллионов рублей. Это уже превышает оставшиеся у России доступные резервы, включая запасы золота, алмазов и средства Фонда национального благосостояния.

О том, насколько тяжелое положение сложилось в российской экономике, свидетельствуют и налоги, которые власти собираются вводить со следующего года. Они повышают налоги практически на все, что только возможно. Это касается частного бизнеса, так называемых сверхдоходов и тех отраслей, которые еще продолжают работать: производства удобрений, металлургии, цветных металлов и добычи золота.

Вводят НДС на импорт, потому что денег не хватает. Одновременно приходится сокращать практически все возможные расходы, в первую очередь финансирование гражданских секторов экономики.

— К чему может привести нарастающий экономический кризис? Действительно ли Россию может ждать судьба СССР?

— На самом деле мы уже наблюдаем процессы, похожие на те, которые происходили в Советском Союзе. СССР экономически надорвался из-за огромных расходов на оборонную промышленность, на которую уходило чуть ли не до четверти бюджета. К этому добавилось падение цен на нефть.

Россия сейчас повторяет путь Советского Союза. Американцы это видят и по своей старой традиции пытаются спасти Россию, как когда-то пытались спасти СССР.

Проблема заключается в системной ошибке американцев. Они думают, что Путин задумывается над экономическими последствиями своих действий. Хотя, мне кажется, в Вашингтоне уже постепенно приходят к мысли, что проблему нужно решать иначе: отстранить Путина от власти и помочь кому-то внутри России это организовать.

Как раз глава ЦРУ может дать понять кому-то из российского руководства, например директору ФСБ Александру Бортникову или другим представителям спецслужб, какие гарантии они могли бы получить. Допустим, обеспечить вывоз их семей за границу, если они предпримут необходимые действия. И это далеко не единственный возможный вариант.

Поэтому я полностью согласен с оценкой, что Россия сейчас просто летит в бетонную стену. Вопрос только в том, на какой скорости она в нее врежется: 120 или 150 километров в час. Результат в обоих случаях будет одинаковым.

Причем о том, что войну необходимо было заканчивать еще летом, говорили даже осторожные российские экономисты, которые находятся внутри системы. Например, Олег Вьюгин, бывший заместитель министра финансов и первый заместитель председателя Центрального банка России. Еще весной прошлого года он предупреждал, что войну нужно срочно заканчивать летом, поскольку дальше в экономике начнутся неуправляемые процессы. Наступит момент, когда ты уже не сможешь ничего прогнозировать.

Был также скандал с докладом Андрея Клепача, занимавшего пост главного экономиста ВЭБ.РФ. Еще в мае на заседании Никитского клуба он представил свои оценки того, куда движется российская экономика. В ходе дискуссии проводились параллели с событиями 1917 года и ситуацией в Советском Союзе.

Причем это происходило еще до системных украинских ударов по российской инфраструктуре. Тогда сохранялись возможности экспорта через Азовское и Черное моря. С тех пор ситуация значительно ухудшилась.

Американцы пытаются спасти Россию, но проблема в том, что они об этом говорят, а денег давать не хотят. Да и вообще сейчас никто не хочет предоставлять России деньги.

Китай принципиально никому не дает денег просто так, в том числе России. Он предоставляет только товарные кредиты под экспорт собственной продукции. Европейцы, понятно, тоже денег не дадут. Единственные, кто теоретически мог бы оказать россиянам финансовую помощь, это американцы.

Но и они этого не сделают, потому что Дональд Трамп не сможет объяснить своим избирателям, почему он дает деньги России. Это была бы какая-то совершенно сумасшедшая идея.

А чтобы Россия могла сейчас как-то поддерживать свою экономику и сводить концы с концами, ей необходимо предоставить примерно 100 миллиардов долларов. Просто взять, знаете, и выложить эти деньги. Но никто этого делать не собирается.

При этом даже если Россия остановит войну, нужно понимать, что она не сможет настолько быстро сократить военные расходы. А если их резко урезать, экономика вообще может рухнуть. Причем с катастрофическими последствиями для самих россиян.

Это как езда на велосипеде. Пока ты едешь и находишься в седле, еще как-то держишься. Но стоит остановиться, и ты просто падаешь. Вот в такой ситуации оказалась Россия. Куда ни посмотри, везде тупик.

Поэтому американцы и ищут разные варианты, чтобы как-то спасти Россию. Думаю, глава ЦРУ вполне мог передавать российскому руководству все эти экономические выкладки, в том числе полученные по линии спецслужб, и объяснять: ребята, вам конец, необходимо срочно заканчивать войну.

— Что могут сделать Украина и Запад, чтобы усилить экономическое давление на Россию и лишить Кремль ресурсов для продолжения войны?

— Сейчас для Украины главный приоритет заключается в том, чтобы вывести из строя российские нефтеперерабатывающие заводы. Даже если у тебя останутся какие-то ресурсы, те же золотовалютные резервы и все остальное, что ты будешь делать, если в стране не будет дизельного топлива? Никто не сможет компенсировать тебе этот дефицит.

Второе направление — удары по энергетике, к чему Украина сейчас готовится. В частности, речь идет о газовой инфраструктуре. По объектам в районе Уренгоя уже прилетало. Газ обеспечивает значительную часть российской электрогенерации, поэтому проблемы с его поставками могут серьезно ударить по всей экономике.

Вот что Украина может делать, чтобы усилить экономический кризис в России. И, в принципе, она уже над этим работает.

Но нужно понимать, что во всей этой истории, по моим оценкам, есть две западные страны, которые не заинтересованы в коллапсе России. Это в первую очередь США и Германия.

У других стран, например Великобритании, совершенно иная позиция. Британцы активно помогают Украине, поскольку у них есть и собственные политические интересы.

Япония, по понятным причинам, тоже не заинтересована в сохранении нынешнего положения вещей. Потому что Курильские острова сами себя не вернут. А возможно, речь может идти даже о Сахалине.

Остальные страны относятся к этому либо нейтрально, либо, по крайней мере, не станут сильно переживать, если с Россией что-то случится.

Для Китая, в принципе, тоже не столь важно, сохранится ли Россия в ее нынешнем виде. Если не будет Москвы, никто не помешает ему продолжать выкачивать ресурсы, например, из Якутии.

При этом Путин, пока находится у власти, будет продолжать войну. Но экономическая ситуация настолько тяжелая, что даже если Россия сейчас остановит боевые действия, на что Путин, по моему мнению, не пойдет, это все равно не решит ее проблем.

Почему? Потому что Трамп, несмотря на определенную риторику, из-за которой у нас многие считают, что он подыгрывает России, фактически вытесняет россиян отовсюду, откуда только возможно.

В первую очередь речь идет о Европе. Считайте, что европейский рынок для России потерян навсегда. А Россия последние 300 лет жила во многом за счет торговли с Европой. Что касается нефти, то начиная с 60-х годов прошлого столетия именно европейский рынок имел для нее ключевое значение.

Теперь этот рынок потерян, и я не думаю, что американцы позволят России туда вернуться. Они его уже не отдадут.

Второй фактор, усиливающий давление на Россию, — санкционный закон, связанный с инициативой Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Сейчас будет оказываться давление на Индию, чтобы она прекратила импортировать российскую нефть. Причем здесь присутствуют и собственные экономические интересы американцев.

Если Россия потеряет еще и экспорт нефти в Индию, это станет для нее настоящей катастрофой. Ведь даже Советский Союз распался в более благоприятных условиях. Его, по крайней мере, никто не бомбил. У него сохранялся определенный экспорт, в том числе в Европу, и существовал какой-то запас прочности.

А у нынешней России этого запаса прочности уже нет. Поэтому да, американцы пытаются что-то предпринять, но я сомневаюсь, что это им сильно поможет.

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