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Reuters: Кремль оказался перед трудным выбором

  • 3.06.2026, 8:06
Reuters: Кремль оказался перед трудным выбором

Война заявляет о себе в полный голос.

Правый американский инфлюенсер, действующий чиновник из США и немецкий миллиардер из сферы розничной торговли должны посетить «российский Давос» кремлевского диктатора Владимира Путина в среду, в то время как Кремль пытается справиться с застоем в экономическом росте и противостоянием с Западом из-за войны в Украине.

Главный инвестиционный форум России, пятый по счету с тех пор, как Россия ввела войска в Украину в 2022 году, открывается всего через несколько часов после смертоносной атаки дронов и ракет на Киев, которая, по заявлению России, стала ответом на смертоносный удар по общежитию в контролируемом Россией Луганске, пишет Reuters.

Сообщается, что война заявляет о себе в полный голос, даже если Украина ни разу не упоминается в официальной программе. «Вопрос в следующем: закончится ли эта война или мы вглядываемся в гораздо более тяжелое будущее?» – заявил один из российских участников на условиях анонимности.

Экономика Путина

Путин, являющийся верховным лидером России в качестве президента или премьер-министра с 1999 года, обеспечил мощный скачок процветания в первые 15 лет своего правления. По данным Международного валютного фонда, экономика выросла в десять раз – примерно до 2,3 триллиона долларов в 2013 году, за год до того, как Россия аннексировала Крым у Украины.

С тех пор российская экономика расплачивается за конфронтацию с Западом из-за Украины: несмотря на рост лучше ожиданий в 2023 и 2024 годах, в этом году она прогнозируется на уровне около 2,9 триллиона долларов, что составляет лишь малую часть совокупной экономической мощи альянса НАТО, оцениваемой в 45 триллионов долларов, согласно российским государственным данным.

Зависимая от сырья экономика России резко замедлилась примерно до 1% роста в прошлом году по сравнению с 4,9% в 2024 году, а в первом квартале 2026 года сократилась на 0.2%, в чем чиновники обвинили высокие процентные ставки, западные санкции и крепкий рубль.

Сейчас рост в этом году прогнозируется на скромном уровне 0,4%.

Война, шпионы и нефть

Олег Вьюгин, бывший заместитель председателя центрального банка, заявил, что у России есть выбор между рецессией или сокращением финансирования того, что Кремль называет «Специальной военной операцией» («СВО») в Украине.

«Россия оказалась перед выбором: либо сократить военное финансирование, что даст экономике стимул к росту за счет более быстрого снижения ключевой процентной ставки, расширить кредитование гражданского сектора, частично снять санкции и восстановить логистические цепочки, либо продолжить СВО, что будет постоянно требовать увеличения расходов и дальнейшего повышения налогов, усиливая сползание экономики в рецессию и падение реальных доходов», – объяснил Вьюгин.

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