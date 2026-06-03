Румыния закупит технику у Rheinmetall на сумму более 5 млрд евро 3.06.2026, 6:08

Для укрепления восточного фланга НАТО.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall поставит Румынии военную технику на сумму 5,7 млрд евро для укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом говорится в соответствующем заявлении.

Как отмечается, Румыния закупит 298 бронированных машин Lynx, системы противовоздушной обороны Skyranger, боеприпасы среднего калибра, а также четыре военных корабля.

Поставки состоятся в период с 2028 по 2030 год.

Эти контракты заключаются в рамках программы SAFE Европейского Союза, которая предоставляет финансирование странам-членам, стремящимся усилить свои оборонные возможности.

Согласно плану, Rheinmetall инвестирует в Румынию несколько сотен миллионов евро и создаст тысячи рабочих мест для развития инфраструктуры, необходимой для значительной доли местного производства, на которую, по словам компании, она ориентируется.

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