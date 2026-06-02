2 июня 2026, вторник, 9:11
Вопреки заявлениям Путина

  Гарри Каспаров
  2.06.2026, 8:37
Стратегическая инициатива полностью перешла к украинской стороне.

Для меня очевидно, что эта война может завершиться только полной деоккупацией Крыма. Украинский флаг, развевающийся над Севастополем, — единственный способ окончательно выбить имперский дух и уничтожить тот вирус, который глубоко засел в сознании подавляющего большинства российских граждан. Нет никаких сомнений, что это произойдет, вопрос лишь в сроках. И судя по тому, что мы наблюдаем сегодня, развязка может наступить гораздо быстрее, чем казалось еще недавно.

Сегодня российская оккупация Крыма сталкивается с серьезнейшими логистическими проблемами. Надо отдать должное Украине: учитывая масштабы врага, она нашла исключительно эффективный метод борьбы. Украина полностью изменила концепцию современной войны, доказав, что технологически подкованная сторона способна наносить критический ущерб заведомо более сильному в конвенциональном плане противнику.

Победа Украины в этой войне — это сценарий не 1945-го, а 1918 года, основанный на тотальном истощении ресурсной базы врага. И в последние месяцы этот процесс идет по нарастающей: украинские дроны успешно пробивают оборону агрессора. Веками огромная территория России считалась непреодолимой преградой для наступающих армий. Но сегодня эти гигантские просторы начинают работать против самой России.

Стратегическая инициатива полностью перешла к украинской стороне. Вопреки заявлениям Путина, никаких реальных успехов у оккупационных войск нет. Даже российские военкоры сегодня бьют тревогу и пишут не о наступлении, а о реальной угрозе обрушения фронта. Эффективного противоядия против этой стратегии у Кремля нет. Поэтому можно с уверенностью говорить, что вопрос деоккупации Крыма окончательно перестал быть делом отдаленного будущего.

Гарри Каспаров, «Фейсбук»

