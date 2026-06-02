«Лукашенко лишь всё раздувает» 1 2.06.2026, 9:23

У режима — мания величия.

Лукашенко на встрече с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) пафосно заявил о том, что «Беларусь играет важнейшую роль в обеспечении продовольствия на нашей Земле».

«Филин» решил узнать о реальном масштабе этой роли у эксперта, предпринимателя, экс-чиновника райисполкома Николая Лысенкова.

— Что касается ФАО, то одним из главных направлений ее деятельности является ликвидация голода на планете. Этому посвящены разные программы, на которые они выделяют деньги, — объясняет Николай Лысенков. — В том числе они финансируют и ряд проектов в Беларуси.

Николай Лысенков

Допустим, точно под эгидой ФАО реализуется проект по цифровизации мелких хозяйств. Он направлен на развитие сельского хозяйства, причем фермерского или частного, с целью повышения продовольственной безопасности.

— Как бы вы отметили роль нашей страны в обеспечении продовольствия на планете, насколько она важная?

— Беларусь можно назвать крепким производителем, только местного масштаба. Допустим, мы хорошо поддерживаем Россию, отправляя туда 80% своей сельскохозяйственной продукции.

Мы действительно имеем успех, но локальный, который Лукашенко раздувает до программы планетарного масштаба.

На самом деле, объем нашей сельскохозяйственной продукции равен 12 млрд долларов. Переработка увеличивает эту цифру до 18 млрд. долларов. На экспорт мы продаем больше половины своего продовольствия — на 10 млрд долларов.

То есть это уже с переработкой, условно, с колбасой, которая стоит, как известно, дороже мяса. На экспорт, как правило, от нас идет продукция с высокой добавленной стоимостью, не сырье.

При этом, если говорить о масштабах всей планеты, то всего в мире необходимо сельскохозяйственной продукции на 4 триллиона долларов. Вот и посчитайте, сколько приходится на Беларусь от всего мирового потребления. Получается 0,25%.

— А кто действительно может похвастаться значимой ролью в мировом масштабе?

— Например, Китай, который сам себя кормит. Европа — как ни крути, Беларусь в подметки не годится европейским производителям, ни Германии, ни Франции, маленькие Нидерланды молока производят больше, чем Беларусь. С Польшей даже близко сравнивать нас нельзя.

Европейский союз, кстати, не экспортирует, как Беларусь больше половины своей продукции, но они сами много потребляют и закрывают свои потребности.

США очень много производит сельскохозяйственной продукции, Латинская Америка. Новая Зеландия также производит молока больше, чем Беларусь.

Россия тоже производит намного больше продовольствия, чем Беларусь, тем не менее недостаточно, чтобы себя прокормить. Поэтому они заинтересованы в нас.

— А насколько Беларусь способна себя обеспечить сельскохозяйственной продукцией, почему у нас пропадают то картошка, то огурцы, то еще что?

— Даже в тех условиях, которые у нас сегодня существуют — отсутствие реформ, 30 лет топтания на одном месте со своими колхозами — все равно вопреки всему этому мы производим в 2 раза больше продовольствия, чем нам нужно.

Поэтому можем позволить продавать больше половины. Почему возникают дефициты? На мой взгляд, потому что чиновники хотят заработать, им нужна экспортная выручка.

В прошлом и позапрошлом году они решили заработать на картофеле и продали на экспорт всю картошку. В этом году, возможно, продадут что-то другое.

Вот понадобятся, например, деньги на новую казарму для «красаўцаў», продадут все мясо и колбасу, и будет новый дефицит

Но, в целом, мы способны себя обеспечить полностью, беларусы не должны остаться голодными, мы себя прокормим.

— Еще есть вопрос по поводу цен: почему часто цены на местную сельскохозяйственную продукцию больше, чем на аналогичную импортную?

— Потому что у нас такая высокая себестоимость. Если, допустим, открыть для нас рынок с ЕС, то наша продукция вообще не будет нужна даже нам. Евросоюз завалит нас дешевыми мясом, картофелем, другими овощами.

При этом у них энергоресурсы в 2-3 раза дороже, а рабочая сила в несколько раз. Но производительность труда выше — отсюда и цены.

Там просто все эффективно работает. А у нас, можно сказать, эффективнее, чем в России. То есть наша страна действительно играет важнейшую роль в обеспечении продовольствия, но только России, а не всей Земли.

В масштабе России, возможно, мы выглядим, как такая хорошая зажиточная область или губерния.

