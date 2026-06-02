Это тревожный сигнал для Кремля Клеман Молен

2.06.2026, 10:13

Фото: ВСУ

Оккупанты буксуют на фронте.

Весеннее российское наступление, сосредоточенное на Донбассе и не обладающее той же положительной динамикой, что в 2024/2025 годах, позволяет украинской армии воспользоваться ситуацией для умножения контратак, особенно на юге.

Россия сосредоточивает основную часть своего наступления на последних оплотах Донбасса, с вторичной осью на юге в районе Гуляйполя. В целом кажется, что Москва страдает от нехватки рекрутов, которая затрагивает вторичные фронты. Несколько факторов указывают на то, что Кремль готовит новую мобилизацию, чтобы восполнить нехватку личного состава. Такая непопулярная мера будет принята только в случае ухудшения ситуации для российских сил или если наступления слишком сильно застопорятся.

Параллельно Украина, чья программа дронов становится все более совершенной — как для ударов вблизи фронта, так и в глубину, — позволяет себе локальные контратаки, иногда медленно отвоевывая спорные территории, как в Покровске, Степногорске и теперь в Комаре.

Последние месяцы доказали, что украинские силы способны эффективно проводить небольшие операции в локализованных зонах фронта, особенно когда российская логистика осложняется рельефом местности.

В последнее время украинские силы наступают в направлении Комара, география им благоприятствует, в частности благодаря реке Мокрые Ялы, которая затрудняет российские перемещения у них в тылу. Особое внимание стоит обратить на то, что здесь особенно отчетливо виден возврат к ранее утраченным украинским позициям. Это еще не полный контроль над отдельными зонами, но это интересный сигнал.

Клеман Молен, X

