2 июня 2026, вторник, 10:48
  • 2.06.2026, 10:34
Один из крупнейших НПЗ РФ остановил работу после атаки дронов

Под удар попал Волгоградский завод «Лукойла».

Волгоградский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга России и принадлежит компании «Лукойл», прекратил переработку нефти с 29 мая после атаки украинских дронов, которая привела к пожару и повреждениям.

По словам собеседников агентства Reuters, после удара была остановлена установка первичной перегонки нефти CDU-1, на которую приходится около 40% мощностей завода. Также прекратили работу установки CDU-5 и CDU-6.

Отмечается, что в 2024 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти, что составляет около 5% от общего объема переработки на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Предприятие произвело около 6 млн тонн дизельного топлива, 1,9 млн тонн бензина и 700 тыс. тонн мазута.

