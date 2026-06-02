На станции метро «Площадь Богушевича» в Минске сообщили о задымлении
- 2.06.2026, 10:42
К метро выехали спасатели.
На станции метро «Площадь Франтишка Богушевича» в Минске сообщили о задымлении.
Сигнал поступил от системы передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». После этого к станции выехали подразделения МЧС, сообщает ведомство.
На данный момент известно только о сообщении системы и выезде спасателей. О причинах задымления, возможных пострадавших и ограничениях в работе метро официальных подробностей пока нет.