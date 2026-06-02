В Белостоке прошел Праздник белорусской культуры
- 2.06.2026, 10:52
Традиционный фестиваль прошел уже в 41-й раз.
В Белостоке, в парке Зверинецком, в 41-й раз состоялся традиционный ежегодный большой Праздник белорусской культуры, пишет «Радыё Рацыя».
О традиции его проведения рассказывает председатель правления Белорусского общественно-культурного общества в Белостоке, которое организовало мероприятие, Василий Сегень. Своими впечатлениями также поделились участники и гости праздника.
— В этом году мы уже в 41-й раз встречаемся на Празднике белорусской культуры в Белостоке. Такова традиция: обычно он проходит именно в Белостоке и обычно в первый день Святой Троицы.
— Праздник белорусской культуры — это всегда замечательный праздник. Здесь неповторимая атмосфера. И сам парк у нас очень красивый. В этом году он стал еще красивее. Всегда приходит много людей. Здесь очень-очень приятно петь.
— Погода прекрасная, музыка прекрасная. Чего еще желать в белорусское воскресенье в Белостоке?
На Празднике белорусской культуры в Белостоке выступили более двух десятков коллективов и исполнителей из Подляшья с белорусскими песнями и танцами. Гостями фестиваля также стал белорусский ансамбль «Сузорье» из латвийского города Резекне.