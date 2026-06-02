В Белостоке прошел Праздник белорусской культуры 2.06.2026, 10:52

Фото: «Радыё Рацыя»

Традиционный фестиваль прошел уже в 41-й раз.

В Белостоке, в парке Зверинецком, в 41-й раз состоялся традиционный ежегодный большой Праздник белорусской культуры, пишет «Радыё Рацыя».

О традиции его проведения рассказывает председатель правления Белорусского общественно-культурного общества в Белостоке, которое организовало мероприятие, Василий Сегень. Своими впечатлениями также поделились участники и гости праздника.

— В этом году мы уже в 41-й раз встречаемся на Празднике белорусской культуры в Белостоке. Такова традиция: обычно он проходит именно в Белостоке и обычно в первый день Святой Троицы.

— Праздник белорусской культуры — это всегда замечательный праздник. Здесь неповторимая атмосфера. И сам парк у нас очень красивый. В этом году он стал еще красивее. Всегда приходит много людей. Здесь очень-очень приятно петь.

— Погода прекрасная, музыка прекрасная. Чего еще желать в белорусское воскресенье в Белостоке?

На Празднике белорусской культуры в Белостоке выступили более двух десятков коллективов и исполнителей из Подляшья с белорусскими песнями и танцами. Гостями фестиваля также стал белорусский ансамбль «Сузорье» из латвийского города Резекне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com