ИИ громит Кремль
- Иван Яковина
- 2.06.2026, 8:00
Недавно телеканал CNN показал, как украинские дроны собираются в стаи и летят к целям под управлением боевого искусственного интеллекта (ИИ), разработанного компанией Palantir.
Зрелище впечатляет: даже не специалисту ясно, что это война будущего.
ИИ взаимодействует с тысячами источников данных, он видит всю картину боя на земле и воздухе, он знает, как обычно ведет себя противник и какие у него в рукаве есть трюки.
Это закованная в латы кавалерия против крестьян с вилами, танковый клин против кавалерии или рой дронов против танкового клина. Это принципиально новый уровень ведения боевых действий.
Z-военкоры сейчас ломают голову: зачем украинцы все им это показали? Это же выглядит как секретная работа в секретном штабе!
Я думаю, таким образом Путину и его людям дают понять, что их карта бита. Их кавалерия (ослики), их танковые клинья и даже дроны уже безнадежно устарели, поэтому шансов на победу у них больше нет.
Соответственно, лучшее, что они могут сейчас сделать – это заключить перемирие по линии фронта.
Ну а если будут упорствовать, то стремительно умнеющий ИИ сделает с ними то, что кавалерия с крестьянами или дроны с танками — он уничтожит российскую армию.
Как именно уничтожит? Десятки тысяч умных дронов разных классов будут летать над подконтрольной РФ территорией, самостоятельно искать себе цели и уничтожать их – без всякого участия оператора.
По ходу этой охоты они быстро научатся, как можно обхитрить любого российского военного в любой ситуации.
Сейчас мы видим самое начало этого процесса в Приазовье. Умные дроны самого первого поколения уже там устроили разгром.
И поскольку каждое применение (даже неудачное) таких дронов — это еще один урок, еще одна ситуация к общую копилку опыта ИИ, он обучается все быстрее и становится все умнее. Дальше дело пойдет намного веселее.
Иван Яковина, Telegram