«Ядерный щит»: США могут принять неожиданное решение по Европе 1 2.06.2026, 8:16

3,356

Идут переговоры с рядом союзников Вашингтона.

В США рассматривают возможность расширения присутствия ядерного оружия в Европе, разместив его в большем числе стран НАТО. Как сообщает Financial Times, такие обсуждения ведутся для того, чтобы подтвердить союзникам надежность американских гарантий безопасности на фоне сокращения поддержки в сфере обычных вооружений.

По данным источников издания, американские чиновники готовы обсуждать размещение соответствующей инфраструктуры за пределами государств, где уже находятся носители ядерного оружия США. Это может позволить большему числу стран принимать на своей территории самолеты двойного назначения (DCA), способные выполнять как обычные, так и ядерные миссии.

Собеседники FT отмечают, что такие консультации должны продемонстрировать приверженность Вашингтона ядерному сдерживанию, даже несмотря на призывы к европейским союзникам взять на себя большую ответственность за собственную оборону.

Переговоры проходят в закрытом режиме и пока не означают обязательного пересмотра существующих соглашений о совместном использовании ядерного оружия. Вместе с тем они стали реакцией на обеспокоенность европейских стран возможным сокращением американского военного присутствия на континенте.

По информации издания, наибольший интерес к этой инициативе проявляют государства восточного фланга НАТО, прежде всего Польша и страны Балтии. Обсуждения продолжаются в рамках альянса, а польские власти ранее уже публично заявляли о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com