29 мая 2026, пятница, 8:58
В США раскрыли истинную причину истерик Лаврова

4
  • 29.05.2026, 8:15
  • 3,398
Сергей Лавров
Фото: Getty Images

Эффект для Москвы будет прямо противоположным ожидаемому.

Угрозы Сергея Лаврова в адрес иностранных дипломатов в Киеве свидетельствуют о полной безысходности России на фронте.

Об этом заявил конгрессмен США Джим Хаймс на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Член Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Джим Хаймс заявил, что угрозы Лаврова означают три вещи.

Первая - это признак полной безысходности, ведь впервые за долгое время Россия теряет позиции в Украине по общим показателям.

«Русскому народу стоит посмотреть на то, какую жертву от них требуют принести в виде собственной крови, собственных сыновей ради этого безумного диктатора, который теряет позиции в Украине», - сказал Хаймс.

Он добавил, что в ближайшие месяцы украинские военные продолжат отвоевывать территории, и это обойдется России в колоссальную цену.

Вторая, по мнению конгрессмена, - это признание мышления человека, которому комфортно совершать военные преступления.

Он отметил, что угрозы гражданскому населению и дипломатам свидетельствуют о том, насколько легко Россия выбирает целями больницы, родильные дома и неправительственные организации, доставляющие помощь общинам вдоль линии фронта.

Третий эффект, по словам Хаймса, будет прямо противоположным ожидаемому Москвой. Конгрессмен заявил, что уже планирует следующую поездку в Киев, а в Вашингтон вернется вместе с сенатором, чтобы добиться выделения дополнительных ресурсов для Украины.

«Все, что олицетворяет Сергей Лавров, - это именно то, против чего должен бороться свободный народ», - подытожил он.

