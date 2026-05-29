Российская армия окажется в ловушке

29.05.2026, 18:20

Украинские дроны парализуют снабжение оккупантов.

Министр обороны Украины Михаил Федоров объявил о многомиллиардных вложениях в программу масштабирования дронов средней дальности — Хорнетов и им подобных. Летом их станет намного больше, а сами они будут существенно улучшены и адаптированы к местности применения и к возможностям российского ПВО.

Речь идет о фактическом завоевании ВСУ господства в воздухе — ключевого элемента успеха в любой современной войне.

Соответственно, резко возрастет количество российских грузовиков, автомобилей и машин любых других классов, уничтоженных в полосе до 200 км от линии фронта.

И это при том, что уже сейчас в Telegram ежедневно публикуют десятки новых фото и видео с сожженными РФ-машинами.

Сами россияне пишут, что ситуация со снабжением стала катастрофической для их войск, а вовсе не для ВСУ (как недавно хвастал Владимир Путин), и никаких реалистичных способов ее исправить нет и не предвидится.

Ну, и самое важное (и, в общем, очевидное, тут никакой интриги нет): при сохранении нынешних тенденций уже летом с российской стороны линии фронта на глубину в 100 км ни одна машина не будет в безопасности. Уничтожаться будет все подчистую, без скидок — как сейчас в килл-зоне у линии фронта. Это сделает нормальное (или хотя бы, минимально, сносное) снабжение войск на передовой физически невозможным.

Ну, нельзя держать сотни тысяч людей в полях без подвоза туда хотя бы еды (я молчу обо всем остальном). Снабжать такую ораву пешком и/или на ослах — нереалистично.

Одно лишь это обстоятельство сделает положение российской армии на фронте крайне сложным. Однако господство в воздухе позволит дронам ВСУ выбивать не только логистику.

Все системы ПВО, любые полевые аэродромы, электростанции, нефтебазы, трансформаторы и ЛЭП, штабы и склады, блокпосты, здания оккупационных администраций и простые ментовки с полицаями внутри…

Кстати, я думаю, что жители оккупированных городов и сел вскоре смогут быстро и надежно избавляться от оккупантов, просто сдавая ВСУ места их дислокации.

Россиянам придется перейти на подпольное положение и передвигаться короткими перебежками в населенных пунктах Украины, где они уже привыкли чувствовать себя по-хозяйски.

В общем, дело идет к тому, что летом и к осени положение российской армии на фронте и в тылу на оккупированных территориях станет почти невыносимым. На простое поддержание их базовых функций там Москве придется тратить колоссальные ресурсы.

Думаю, именно это и создаст условия для выхода России из войны. Ее продолжение в условиях господства ВСУ в воздухе станет для Кремля физически невозможным.

Иван Яковина, Facebook

