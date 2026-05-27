Как победить Путина 27.05.2026, 15:20

фото: Getty Images

Восемь способов сорвать его планы.

Ни один диктатор не вечен. Однажды Путин уйдет. Последние сообщения указывают на растущую слабость российской экономики, недовольство в обществе и ослабление доверия внутри его режима, но было бы глупо делать вывод о скором конце, пишет профессор европейских исследований Оксфордского университета Тимоти Гартон Эш для Европейского совета по международным отношениям (перевод — сайт Charter97.org).

Что могут сделать демократические страны в Европе и за ее пределами, так это разработать стратегию по противодействию его внешним амбициям. Вот неполный список из восьми элементов такой стратегии.

1. Определить четкую стратегическую цель и рамки противодействия

Западным странам предлагается ясно сформулировать, что именно считается успехом в противостоянии с Россией. Речь идет не только о военной победе в Украине, но и о недопущении расширения российского влияния в Восточной Европе, подрыва НАТО и ослабления ЕС. Четкая цель позволяет синхронизировать политические, экономические и военные шаги разных стран и избежать разрозненных и противоречивых решений.

2. Продолжать поддержку Украины на долгосрочной основе

Украина рассматривается как ключевой элемент сдерживания России. Поддержка должна включать военную помощь, финансовую стабилизацию и восстановление экономики. Даже в случае прекращения огня важно предотвратить внутреннюю дестабилизацию страны, которая могла бы сыграть на руку Москве. Отдельный акцент делается на интеграции Украины в европейские структуры, прежде всего в ЕС, как на факторе устойчивости.

3. Усилить экономическое давление на Россию

Предлагается дальнейшее ужесточение санкций, особенно в энергетическом секторе, который остается основным источником доходов Кремля. Важным элементом становится борьба с обходными схемами экспорта нефти, включая так называемый «теневой флот». Также рассматриваются меры по ограничению доступа России к технологиям и финансовым рынкам, чтобы снизить ее способность финансировать военные действия.

4. Укрепить сдерживание на восточном фланге НАТО

Европе необходимо повысить готовность к возможным ограниченным военным провокациям со стороны России. Это включает усиление военного присутствия, координацию между странами НАТО и создание региональных оборонных форматов. Цель — сделать любую потенциальную агрессию слишком рискованной и дорогой для Москвы, даже если речь идет о небольших территориях или локальных инцидентах.

5. Развивать европейскую оборонную самостоятельность

Поскольку роль США в европейской безопасности может постепенно снижаться, Европе необходимо развивать собственные военные возможности. Это включает инвестиции в вооружения, разведку, логистику и системы управления. Особое внимание уделяется способности действовать без критической зависимости от американских технологий и инфраструктуры, что требует времени и значительных ресурсов.

6. Противодействовать гибридным угрозам России

Россия активно использует кибератаки, информационные кампании и политическое влияние для ослабления европейских обществ. В ответ предлагается усиление киберзащиты, контроль за дезинформацией и защита демократических институтов. Также обсуждается возможность более активных ответных действий в киберпространстве в рамках международного права.

7. Поддерживать диалог с различными группами внутри и вне России

Речь идет не только о контактах с Кремлем, но и о взаимодействии с российской элитой, бизнес-сообществом, профессиональными кругами и эмиграцией. Цель — формировать представление о возможных альтернативных отношениях с Россией в будущем. Это рассматривается как долгосрочная стратегия влияния, которая может стать важной в момент политических изменений внутри страны.

8. Сохранять политическое единство и стратегическое терпение Запада

Одним из ключевых факторов считается устойчивость самих западных демократий. Экономическая стабильность, внутренняя сплоченность и доверие к институтам важнее краткосрочных решений. Предполагается, что время играет на стороне устойчивых систем, и поэтому главная задача — не разрушить собственную модель в попытке быстро победить противника.

