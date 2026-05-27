закрыть
27 мая 2026, среда, 15:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это произойдет уже в этом году»

  • 27.05.2026, 15:23
«Это произойдет уже в этом году»
Андрей Билецкий
фото: reuters.com

Бригадный генерал ВСУ прогнозирует скорый перелом в войне.

У Украины есть примерно шесть месяцев, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами. Об этом заявил Reuters командир одного из наиболее боеспособных соединений ВСУ, прогнозируя скорый «переломный момент» после более чем четырех лет войны, (перевод — сайт Charter97.org).

Бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим армейским корпусом, заявил, что российские силы, несмотря на постепенные успехи после полномасштабного вторжения в 2022 году, сейчас демонстрируют признаки истощения и не способны на крупные прорывы.

По его словам, при сохранении темпа в ближайшие месяцы Украина сможет усилить давление на фронте и улучшить свои позиции, в том числе в Донецкой области, часть которой контролируют российские войска.

«Я считаю, что следующие шесть–девять месяцев — это переломный момент», — сказал Билецкий в интервью в неназванной подземной локации в Харьковской области. «Если точнее, ближайшие шесть — наиболее критичны».

Он отметил, что цель Украины — добиться таких условий на поле боя, которые позволят вести переговоры «с позиции силы», а не слабости.

По его словам, российские войска несут серьезные потери и сталкиваются с дефицитом личного состава, что ограничивает их способность к наступлению по сравнению с предыдущим годом.

Билецкий также подчеркнул, что обе стороны находятся в технологическом равновесии, при этом Украина усиливает использование беспилотных систем и роботизированных комплексов, включая ударные дроны и наземные платформы.

По оценкам военных аналитиков, российское наступление осложняется истощением ресурсов, тогда как Украина сталкивается с нехваткой личного состава.

В районе так называемого «фортификационного пояса» в Донбассе продолжаются тяжелые бои, включая район Костянтиновки, который считается ключевым для обороны региона. Российские войска пытаются продвинуться к северным укрепленным городам, включая Славянск.

Билецкий заявил, что его подразделения удерживают позиции и наносят противнику значительные потери, включая командный состав.

Он добавил, что развитие беспилотных технологий меняет характер войны, позволяя сокращать участие пехоты и увеличивать долю роботизированных систем.

«Это произойдет уже в этом году», — сказал он, отметив, что его корпус стремится стать примером новой модели украинской армии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина