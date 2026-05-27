«Это произойдет уже в этом году» 27.05.2026, 15:23

Андрей Билецкий

фото: reuters.com

Бригадный генерал ВСУ прогнозирует скорый перелом в войне.

У Украины есть примерно шесть месяцев, чтобы перехватить инициативу на поле боя и укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами. Об этом заявил Reuters командир одного из наиболее боеспособных соединений ВСУ, прогнозируя скорый «переломный момент» после более чем четырех лет войны, (перевод — сайт Charter97.org).

Бригадный генерал Андрей Билецкий, командующий Третьим армейским корпусом, заявил, что российские силы, несмотря на постепенные успехи после полномасштабного вторжения в 2022 году, сейчас демонстрируют признаки истощения и не способны на крупные прорывы.

По его словам, при сохранении темпа в ближайшие месяцы Украина сможет усилить давление на фронте и улучшить свои позиции, в том числе в Донецкой области, часть которой контролируют российские войска.

«Я считаю, что следующие шесть–девять месяцев — это переломный момент», — сказал Билецкий в интервью в неназванной подземной локации в Харьковской области. «Если точнее, ближайшие шесть — наиболее критичны».

Он отметил, что цель Украины — добиться таких условий на поле боя, которые позволят вести переговоры «с позиции силы», а не слабости.

По его словам, российские войска несут серьезные потери и сталкиваются с дефицитом личного состава, что ограничивает их способность к наступлению по сравнению с предыдущим годом.

Билецкий также подчеркнул, что обе стороны находятся в технологическом равновесии, при этом Украина усиливает использование беспилотных систем и роботизированных комплексов, включая ударные дроны и наземные платформы.

По оценкам военных аналитиков, российское наступление осложняется истощением ресурсов, тогда как Украина сталкивается с нехваткой личного состава.

В районе так называемого «фортификационного пояса» в Донбассе продолжаются тяжелые бои, включая район Костянтиновки, который считается ключевым для обороны региона. Российские войска пытаются продвинуться к северным укрепленным городам, включая Славянск.

Билецкий заявил, что его подразделения удерживают позиции и наносят противнику значительные потери, включая командный состав.

Он добавил, что развитие беспилотных технологий меняет характер войны, позволяя сокращать участие пехоты и увеличивать долю роботизированных систем.

«Это произойдет уже в этом году», — сказал он, отметив, что его корпус стремится стать примером новой модели украинской армии.

