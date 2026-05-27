Личные фонды российской элиты освободят от проверок 27.05.2026, 15:26

Фото: Владислав Шатило / РБК

Госдума РФ приняла закон.

Госдума РФ приняла закон, который освобождает российские и международные личные фонды граждан РФ от обязательного аудита финансовой отчетности. Как сообщает «Интерфакс», норма начнет применяться к отчетности за 2025 год. Документ внесен правительством в январе и был принят сразу во втором и третьем чтениях. Сейчас обязательный аудит проходит бухгалтерская отчетность всех фондов, если за предыдущий год они получили имущество на сумму свыше 3 млн рублей. Новый закон оставляет обязательный аудит только для общественно полезных фондов. Личные фонды, созданные до вступления закона в силу, тоже будут освобождены от обязательного аудита задним числом, начиная с отчетности за 2025 год. В пояснительной записке говорится, что характер деятельности личных фондов не требует открытости их отчетности и аудита, а отчетность не представляет общественного интереса.

Решение принято на фоне средства значения в активах российской элиты. В прошлом году 15 фондов, связанных с бывшим президентом Дмитрием Медведевым, резко нарастили остатки на счетах после начала войны в Украине и к концу года аккумулировали 86 млрд рублей. Если до 2022 года в эти фонды поступало до 8 млрд рублей в год, то в 2024-м — 70 млрд.

Источники финансирования фонды не раскрывают, но через сеть фондов Медведев контролирует резиденции в Плесе, Сочи и на Рублевке, в Калининграде, коттедж в Комарово, усадьбу под Петербургом, более 5 га виноградников в Краснодарском крае и несколько яхт. Через такие структуры финансируются различные проекты. Зарегистрированный в марте 2023 года фонд «Наша правда», связанный с Медведевым, за два года потратил 2,4 млрд рублей на поставки дронов и оборудования для российской армии.

Фонд имени Ахмата Кадырова, который связан с Рамзаном Кадыровым, играет ключевую роль в системе перераспределения финансовых потоков в Чеченской Республике. Он пополняется за счет добровольно-принудительных отчислений части зарплат жителей региона, системы господрядов, а также взносов близких к Кадырову-младшему компаний. Через связанные с фондом компании и структуры только в 2023 году могло быть распределено порядка до 65 млрд рублей.

