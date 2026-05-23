23 мая 2026, суббота, 16:12
Источник путинской власти иссякает

  • Аббас Галлямов
  • 23.05.2026, 14:15
  • 3,290
США «включили» значимый фактор.

Есть источники власти постоянные, а есть ситуативные. Примером первого в случае с Путиным является контроль над силовым аппаратом, вторым до вчерашнего дня был контроль над переговорным процессом с США. Технически диалог могли вести Мединский, Дмитриев, Ушаков, Лавров, Костюков, даже Абрамович, но повестку задавал лично Путин.

Если американцы действительно остановят сейчас переговоры, как о том сказал Рубио, указанный источник путинской власти иссякнет. Это значимый фактор. В условиях быстро возрастающей усталости от войны и стремительно овладевающего обществом – и рядовыми гражданами, и элитами – ощущения тупика, переговоры были главным источником надежды.

Пока он вёл с американцами диалог, Путин оставался президентом надежды. Теперь он становится президентом безнадёги.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 % Наталья Радина
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин