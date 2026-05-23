Дрон залетел в Латвию, упал в озеро и взорвался 23.05.2026, 14:20

Около 08.00 23 мая полиция Латвии получила сообщение от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где при контакте с водой он сдетонировал. Пострадавших в инциденте нет, пишет Delfi со ссылкой на информационное агентство LETA.

Полиция незамедлительно выехала на место и начала обследование территории. Были обнаружены возможные обломки беспилотника.

Поскольку зона обследования обширна, к работам привлечены дополнительные силы, включая сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы с лодкой и подразделения Национальных вооруженных сил, а также дополнительные полицейские дроны.

Службы продолжают работу на месте происшествия. Полиция призывает жителей не приближаться к месту инцидента и сообщать о любых найденных обломках.

Почему не было оповещения?

Национальные вооруженные силы Латвии сообщили агентству LETA, что сенсоры не зафиксировали влет беспилотника на территорию Латвии. Поэтому также не было отправлено SMS системы массового оповещения.

«Я нахожусь на связи с ответственными службами, которые работают в Краславском крае в районе озера Дридзис после падения и взрыва беспилотного летательного аппарата в озере. Ожидаю от служб максимально подробной информации об обстоятельствах происшествия и дальнейших действиях», — написала в сети X экс-премьер-министр Эвика Силиня.

Она призвала жителей следить за официальной информацией.

