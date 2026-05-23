В Беларуси не продают алкоголь из-за «последних звонков» в школах 23.05.2026, 13:59

В соцсетях развернулся спор.

Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов проходят в школах по всей Беларуси 23 мая. В связи с этим в магазинах не продают алкоголь. Это ограничение ежегодное, но периодически вызывает споры в соцсетях. Некоторым непонятно, зачем вводить такой запрет, если продажа алкоголя и так запрещена тем, кто младше 18 лет, пишет «Зеркало».

— И почему последний звонок у школьников, а страдают от этого взрослые?! — написал один из таких недоумевающих пользователей в Threads.

В комментариях развернулась дискуссия. Часть пользователей считает, что такое ограничение бесполезно, поскольку многие закупаются заранее:

«Честное слово, я тоже не понимаю. В мое время к маю уже все было закуплено с зимы».

«В барах/ресторанах прекрасно продается алкоголь. Может, они таким образом решили помочь поднимать им чек, хоть раз в году».

«Самое тупое, что все заранее закупаются. А вот когда умер родственник, и похороны в прошлом году попали на такой день, нужно было спиртное на поминки, вот где были проблемы. В исполком люди ходили со справкой о смерти, чтобы выдали разрешение, чтобы купить в магазине спиртное. Просто люди не поняли бы и осудили поминки без спиртного. Считаю эти запреты дурацкими».

«Я вчера закупился. Накануне. Увидел объявление на двери магазина, что завтра алко продавать не будут. Я такой, значит, надо закупить сегодня. Дядя Дима — 34 года. Немного шарю в этих делах».

«Я вечно забываю про эти экзамены, последние звонки, и именно в эти дни мне надо купить алкоголь».

«Самый прикол в том, что эти выпускники закупили все давным-давно. Глубоко заранее».

Другие отмечают, что запрет необходим:

«Потому что все были школьниками когда-то и знают, что любой забулдыга тебе запросто купит бутылку за сдачу».

«Все предсказуемо, чтобы не пошли школьники за догонкой и не натворили бед».

«Потому что некоторые взрослые покупают несовершеннолетним алкоголь».

«Наверное, чтобы родители трезвые приехали на линейку».

Фото: Telegram / minskinter

