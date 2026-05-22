22 мая 2026, пятница, 19:40
Путин чуть ли не душил Лукашенко

6
  • Виктор Андрусив
  • 22.05.2026, 18:04
  • 5,806
Фото: Getty Images

У диктатора Беларуси есть только две функции в войне.

У Лукашенко есть только две функции в нашей (Украины против РФ – прим.) войне с Путиным. Первая – это давать свою территорию и пространство для российских войск. Вторая – это оттягивать наши силы, пугая возможным вторжением. Причем каждый раз, как только у орков начинаются проблемы на фронте, появляется белорусская угроза.

Лукашенко не может себе позволить войну с нами (украинцами – прим.). И суть не только в том, что армия маленькая, слабая и белорусы не отличались агрессиями в своей истории. Суть в том, что, учитывая наши возможности дипстрайков, мы (украинцы – прим.) уничтожим его экономику за неделю. В отличие от РФ, вся территория Беларуси – в зоне нашей (Украины – прим.) досягаемости.

Поэтому маневры и угрозы с Беларуси преследуют цель оттянуть наши (украинские – прим.) силы на север. В декабре 2022 года, когда орки были на грани разгрома, Путин чуть ли не душил Лукашенко вступить в войну, и даже тогда он выкрутился.

Виктор Андрусив, Telegram

