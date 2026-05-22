Россия начала искать нефть в Северной Корее 22.05.2026, 18:26

Попытки найти нефть в КНДР предпринимались еще во времена СССР.

Россия начала морскую разведку нефти и газа на шельфе КНДР в Японском море. Как пишет The Moscow Times со ссылкой на NK News, специалисты петербургского ВНИИОкеангеологии отправились в экспедицию на научно-исследовательском судне «Павел Гордиенко». В мае-июне 2026 года они проведут газо-гидро-геохимическую съемку морского дна в экономической зоне Северной Кореи. Экспедиция продлится не более 33 дней в период с мая по июнь. Последний сигнал транспондера корабля был зафиксирован в 33 морских милях к востоку от порта Расон. У берегов Северной Кореи работает и другое российское судно — «Ордовик» компании «Севморнефтегеофизика». Это дочерняя структура «Росгео». По данным MarineTraffic, оно находится у Чхонджина с 29 апреля.

Разведка началась вскоре после того, как Москва решила направить на нее почти $13 млн из бюджета. В конце прошлого года первый замминистра финансов Ирина Окладникова заявляла в Госдуме, что президент Владимир Путин поручил оценить перспективы нефтегазоносности глубоководного бассейна Японского моря на шельфе КНДР. Соглашение о сотрудничестве по разведке углеводородов Москва и Пхеньян заключили еще в ноябре 2023 года. Минприроды тогда заявляло, что сможет подготовить детальный план работ после получения необходимых геофизических карт.

Попытки найти нефть в Северной Корее предпринимались еще во времена СССР, но тогда советские специалисты не обнаружили крупных месторождений на корейском шельфе. Эксперт по России из университета Донгсо Крис Мандей считает, что участие Москвы в освоении северокорейских ресурсов может стать «переломным моментом» для КНДР, если Россия рассматривает возможность крупных инвестиций. По оценке консультанта по геологоразведке Майкла Рего, восточное побережье Северной Кореи определенно содержит газ и, возможно, нефть. «Есть сообщения о нефтяных проявлениях на шельфе, но они пока не были как следует подтверждены с помощью современных технологий», — отмечал он.

