400 американских учеников спели песню на белорусском языке 22.05.2026, 19:03

Видеофакт.

Более четырехсот учеников хора в американском городе Такома исполнили песню группы NaviBand на белорусском языке. «Белсат» побеседовал с организаторами концерта о том, как это получилось.

Хор Tacoma refugee choir поет в городе Такома (штат Вашингтон) уже 10 лет и состоит из иммигрантов, беженцев и просто желающих. Сначала в него входили 22 беженца из этого города, потом число участников выросло до 800 человек из более чем 70 стран мира. За время своего существования хор выступил для более чем 50 000 человек на общественных и государственных мероприятиях по всей Америке.

Одна из участниц хора — беларуска Екатерина Мариневич — поет в Tacoma refugee choir уже четыре года. Девушка рассказала «Белсату» о том, как у нее возникла идея научить участников хора петь на белорусском языке:

«Мы поем песни о тоске по дому на тех языках, на которых говорят участники хора. Например, мы пели на монгольском, вьетнамском, испанском, суахили, тагальском языке. Я уже четыре года в хоре и все это время не могла найти песню на белорусском языке, которую мы смогли бы спеть все вместе. Сначала думала, может быть, «Калыханку» разучить, но потом поняла, что люди скорее двинутся [головой], чем ее выучат. А после выхода последнего альбома NaviBand я услышала песню Life — и это идеально совпало!»

Как раз весной прошлого года хор искал новую песню для концерта на иностранном языке. В это время вышел новый альбом группы NaviBand, а на нем — первая оптимистическая песня группы с 2020 года.

«В тот же вечер я посылаю песню на YouTube в чат нашего хора и говорю, что нашла нужную нам песню. И все в ответ «Да-да, очень классная!», а на следующий день директор хора говорит: «Супер, мы берем вот эту песню». Так мы начали разучивать ее хором. Песня всем очень понравилась, но участникам хора было очень трудно произносить белорусские слова, хотя они очень старались», — говорит Екатерина.

Белорусскоязычная песня Life в прошлом году стала последней на финальном концерте хора — ее пел весь зал.

«В общем, эта песня очень понравилась хору, и мы получили очень хороший фидбэк. С тех пор мы пели ее на многих мероприятиях, в том числе для губернатора штата и на мероприятиях, где была конгрессвумен. Перед тем как начать петь, я всегда говорю речь и объясняю, почему мы ее поем. Говорю о том, что белорусы сейчас находятся по всему миру и что это первая песня группы после отъезда, которую они смогли написать оптимистично. Я хочу, чтобы люди понимали смысл песни и то, что Беларусь сейчас переживает темные и страшные времена, но при этом мы уверены, что будем продолжать танцевать и все равно останемся вместе. И не было ни одного концерта, когда бы люди не подходили ко мне со слезами на глазах и не говорили: это было нечто!».

Хор также учит пению учеников школ в городе Такома и в конце учебного года дает большой совместный концерт. Учителя с учениками в 2026 году также выбрали для исполнения белорусскоязычную песню.

«Эта песня очень сильно запала в душу учителям, они аж прослезились, когда ее услышали, и захотели, чтобы мы разучили ее с учениками. После я три месяца учила этой песне детей из младшей, средней и старшей школы. Мы также показывали им презентацию о Беларуси, рассказывали, почему поем эту песню. Детям она настолько понравилась, что многие потом подходили ко мне и говорили: «Мы не можем перестать ее петь»».

Хор «Tacoma refugee choir» поет в городе Такома (штат Вашингтон) уже десять лет и состоит из иммигрантов, беженцев и остальных желающих. Фото: организаторы

Музыканты из NaviBand также организовали с учениками созвон в Zoom, во время которого рассказывали о себе и о том, что их музыку нельзя слушать в Беларуси. Как и многие другие музыканты, они находятся под запретом в своей стране и имеют «экстремистские» страницы в соцсетях, поэтому даже прослушивание их песен власти могут посчитать несанкционированным пикетированием. Музыканты рассказали истории о том, что некоторые школьники в Беларуси хотели спеть их песни на школьных концертах, но им этого не разрешили. Сейчас вместо школьников в Беларуси песни на белорусском языке поют американские школьники.

«На удивление, у детей вообще оказалось замечательный белорусский язык и произношение! Дети из старших классов даже захотели петь первый куплет соло, и пять или шесть человек в итоге взяли по строчке, а все остальное пел хор из 400 детей. В общем, это был чудесный, какой-то невероятный момент. Это мечта, о которой я даже не решалась мечтать — что буду в Америке учить детей петь на белорусском языке», — говорит Екатерина Мариневич.

