Стив Возняк сорвал аплодисменты шуткой про ИИ перед выпускникам
- 22.05.2026, 19:20
Сооснователь Apple объяснил, почему молодым людям не стоит переживать из-за развития ИИ.
Сооснователь Apple Стив Возняк во время выступления перед выпускниками американского университета пошутил про искусственный интеллект и сорвал аплодисменты зала. Он заявил, что молодым людям не стоит переживать из-за развития ИИ, потому что у них уже есть «настоящий интеллект», передает Business Insider.
«У вас есть ИИ-настоящий интеллект (AI — actual intelligence)», — сказал Возняк выпускникам «Государственного университета Гранд-Вэлли».
Возняк отметил, что человечество давно пытается создать аналог разума, а искусственный интеллект — одна из таких попыток. При этом он призвал выпускников «мыслить иначе» и не идти тем же путем, что и остальные.
«Не следуйте тем же шагам, что и миллионы других людей. Подумайте: могу ли я сделать что-то немного по-другому?» — сказал он.
Издание отмечает, что в отличие от Возняка, другие приглашенные гости выпускных церемоний в США в последние недели сталкивались с негативной реакцией из-за высказываний об ИИ. Так, бывшего директора Google Эрика Шмидта освистали в университете Аризоны после комментариев о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда.