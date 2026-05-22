22 мая 2026, пятница, 19:39
2
  • 22.05.2026, 18:48
  • 1,930
В Швейцарии пройдет референдум об ограничении населения 10 млн

Голосование состоится 14 июня.

Правительство Швейцарии вынесло на референдум инициативу, которая требует ограничить численность постоянного населения страны до 10 млн человек к 2050 году. Голосование по так называемой «Инициативе против 10 миллионов» состоится 14 июня, сообщает официальный сайт швейцарского кабмина.

Инициатива под названием «Нет Швейцарии с 10 миллионами! (Инициатива устойчивого развития)» была предложена Швейцарской народной партией. На конец 2025 года в Швейцарии проживало около 9,1 млн человек. С момента введения свободы передвижения в 2002 году население выросло примерно на 1,7 млн, в основном за счет иммигрантов.

В случае превышения порога в 10 млн человек Швейцария будет вынуждена расторгнуть соглашение с ЕС о свободном передвижении людей через два года, что также приведет к аннулированию других соглашений в рамках Двусторонних соглашений I. Кроме того, под вопросом окажется участие Швейцарии в Шенгенском и Дублинском соглашениях, что поставит под угрозу сотрудничество в области безопасности и убежища. Федеральный совет и парламент ранее отклонили эту инициативу, посчитав ее вредной для экономики.

